Уникальный Suzuki из Японии появился в России: раскрыты цены и оснащение

Suzuki Xbee Фото: Википедия.

На российском рынке появился еще один японский автомобиль, который официально никогда бы не продавался в нашей стране, сообщают «Автоновости дня». Речь идет о субкомпактном кроссовере Suzuki Xbee, выпускающемся в Стране восходящего солнца с 2017 года. Стоимость данной модели стартует с отметки 798 тысяч рублей.

Suzuki Xbee (название читается как «Кроссби») предназначен исключительно для внутреннего японского рынка. При внешнем сходстве с моделью Suzuki Hustler этот паркетник имеет более внушительные габариты: длина составляет 3760 мм, ширина — 1670 мм, высота — 1705 мм, а колёсная база равна 2435 мм. По своей концепции это городской хэтчбек, однако по практичности он не уступает небольшому кроссоверу.

В Россию из Японии доставляют автомобили как первого, так и второго поколения. В Хабаровске можно заказать полноприводный внедорожник первой генерации в ценовом диапазоне от 798 до 998 тысяч рублей. В его оснащение входят тканевая обивка салона, кожаный мультируль, адаптивный круиз-контроль с функцией соблюдения дистанции, однозонный климат-контроль, кнопка запуска двигателя, датчик освещенности, электрические стеклоподъемники, подогрев кресел и ряд других опций.

Примечательно, что даже самая недорогая LADA Granta, укомплектованная кондиционером, обойдется дороже — минимум в 1 068 000 рублей. Бюджетные китайские модели JAC JS3 и Livan X3 Pro имеют еще более высокий ценник: от 1 584 000 рублей (с учётом прямой скидки в 250 тысяч) и от 1 869 900 рублей соответственно.

Все экземпляры Suzuki Xbee первого поколения оборудованы 12-вольтовой системой «мягкого гибрида», в состав которой входят литровая трехцилиндровая турбированная «тройка» серии K10C Boosterjet мощностью 99 лошадиных сил, электромотор-стартер на 3,1 л.с., а также классическая шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

У кроссоверов второй генерации турбированный двигатель заменен на рядный трехцилиндровый атмосферник объемом 1,2 литра, выдающий 82 лошадиные силы. В качестве трансмиссии теперь применяется вариатор (CVT). Кроме того, все «свежие» версии получили систему мягкого гибрида, в которой электромотор мощностью около 3 л.с. облегчает трогание и разгон, компенсируя отсутствие турбонаддува на низких оборотах.

Во Владивостоке такие Suzuki Xbee доступны для предзаказа по цене от 1 450 000 до 2 192 000 рублей. Еще один экземпляр стоимостью 2 118 000 рублей готовы привезти в Хабаровске. Автомобили второго поколения выглядят более современно: их внешне отличают измененная решетка радиатора, новые светодиодные фары, иные бамперы, свежий дизайн колесных дисков, а также другая графика задних фонарей. Вдобавок машина приобрела более «квадратный» и внедорожный облик.

В салоне «второй» Xbee получил полностью новую переднюю панель с семидюймовой цифровой приборной панелью, обновленное рулевое колесо с кожаной отделкой обода и мультифункциональными кнопками, переработанные карты дверей, более современную мультимедийную систему и новые отделочные материалы. Также такие кроссоверы обладают расширенным набором электронных помощников водителя.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.