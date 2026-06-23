Вторичка рвет вперед: что происходило в мае на российском рынке б/у авто

«Автостат»: продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в мае выросли на 4,2%. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Аналитики агентства «Автостат» подвели итоги мая на российском рынке легковых автомобилей с пробегом. По их подсчетам, за месяц было реализовано 511,5 тысячи таких машин. Хотя этот показатель оказался на 5,7% ниже апрельского уровня, в годовом исчислении зафиксирован рост на 4,2%.

Бессменным фаворитом вторичного рынка остается отечественная LADA — в последний месяц весны новые владельцы приобрели 115,9 тысячи подержанных автомобилей этого бренда. На второй позиции уверенно держится японская Toyota, чьи машины с пробегом выбрали 54,3 тысячи россиян.

Далее следуют корейские марки: Kia заняла четвертое место с 28,7 тысячи единиц, а Hyundai расположился на пятой строчке с результатом 27,9 тысячи. Замыкает пятерку лидеров немецкий Volkswagen — его подержанные модели в мае разошлись в количестве 23,9 тысячи экземпляров.

В десятку наиболее востребованных брендов на «вторичке» также попали Nissan (23,2 тыс.), Honda (19,8 тыс.), Chevrolet (17,8 тыс.), Renault (16,9 тыс.) и Ford (14,8 тыс.).

Суммарно за первые пять месяцев 2026 года в России продано 511 500 легковых автомобилей с пробегом, что на 4,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Примечательно, что девять из десяти марок, входящих в топ-лист, продемонстрировали положительную годовую динамику. Наибольший скачок зафиксирован у Honda — продажи выросли на 20,6%. Единственным исключением стала LADA: ее подержанные машины в мае 2026 года реализовывались на 8,2% хуже, чем год назад.

В модельном рейтинге первое место заняла Kia Rio с результатом 9,9 тысячи перепроданных экземпляров. Практически вровень с ней идет Hyundai Solaris — его показатель также составил около 9,9 тысячи штук. Третью строчку занимает классическая LADA-2107 (9,6 тыс.), а замкнули пятерку Toyota Corolla (9,3 тыс.) и Ford Focus (9 тыс.).

В десятку самых продаваемых автомобилей с пробегом по итогам мая вошли также LADA-2114 (8,2 тыс.), LADA 4x4 (8,1 тыс.), LADA-2170 Priora (7,6 тыс.), Toyota Camry (7,2 тыс.) и LADA-2190 Granta (7,2 тыс.).

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