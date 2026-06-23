Доступный рамный зверь: новый Suzuki Jimny появился в продаже в РФ

Внедорожник Suzuki Jimny. Фото: Suzuki

На российском рынке появились новые Suzuki Jimny, сообщают «Автоновости дня». Начальная цена на найденные в классифайдах автомобили стартует от 1 250 000 рублей.

Именно столько просит владивостокская компания за предзаказ самой компактной версии Jimny, предназначенной для внутреннего японского рынка. От привычных россиянам модификаций такой автомобиль отличается более узкой колеей, крыльями без пластиковых расширителей и упрощенными бамперами. Под капотом у него 0,66-литровая бензиновая «турботройка» мощностью 64 лошадиные силы, работающая в паре с пятиступенчатой механической коробкой.

Трехдверная LADA Niva Legend в обновленной версии с 90-сильным мотором, производство которой стартует в конце июля, в топовом исполнении оценена в 1 258 000 рублей, а внедорожная модификация Bronto — минимум в 1 517 000 рублей. Еще выше ценник на рестайлинговую LADA Niva Travel со светодиодной оптикой — от 1 528 000 рублей.

Такая же версия Suzuki Jimny, но уже с усиленным бампером и специализированной внедорожной резиной, во Владивостоке предлагают привезти за 1 320 000 рублей. Если же говорить о стандартной глобальной версии с 1,5-литровым 102-сильным двигателем, то ее минимальная стоимость заказа начинается от 1 700 000 рублей (ориентировочно в Хабаровске или Владивостоке). Экземпляры с автоматической трансмиссией обойдутся не дешевле 1 850 000–1 900 000 рублей.

Подавляющее большинство предложений по Jimny действуют только на условиях предзаказа. Например, в Омске за машину с «автоматом» просят около 2 200 000 рублей, в Новосибирске — 2 350 000, в Тюмени — 2 400 000, в Твери — 2 450 000, а в Краснодаре — 2 500 000 рублей.

В ряде регионов цены еще выше. В Казани даже версию с «механикой» готовы поставить за 2 720 000 рублей, в Волгограде минимум — 2 850 000, а в Москве стоимость приближается к трём миллионам рублей и в ряде случаев превышает эту отметку.

Что касается готовых автомобилей без пробега из наличия, то их минимальная цена варьируется от 2 680 000 до 2 800 000 рублей. Такие экземпляры обнаруживаются во Владивостоке, Хабаровске, Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Липецке, Нижнем Новгороде и еще ряде городов. При этом объем предложений по автомобилям на заказ заметно превышает количество уже ввезенных и готовых к регистрации машин.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.