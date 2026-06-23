Битва корейцев на вторичке: раскрыт самый популярный б/у автомобиль в РФ

Kia Rio обошел Hyundai Solaris и стал самым популярным авто с пробегом в РФ. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало данные по самым востребованным легковым автомобилям на вторичном рынке России по итогам мая. Лидером среди подержанных машин стала Kia Rio — в последний весенний месяц новыми владельцами обзавелись 9935 экземпляров этой модели.

Почти вровень с ней идет другая корейская модель — Hyundai Solaris. Разница между показателями двух конкурентов оказалась минимальной: у Solaris зафиксировано 9879 перепроданных единиц.

Тройку замыкает классика отечественного автопрома — Lada 2107 с результатом 9593 машины. В пятерку лидеров также вошли японская Toyota Corolla (9284 шт.) и американский Ford Focus (8955 шт.).

Вторую пятерку самых продаваемых автомобилей с пробегом составили модели Lada: 2114 («Самара»), 4x4 («Нива») и 2170 («Приора»), а также Toyota Camry и Lada 2190 («Гранта»).

Сравнение с апрельскими показателями показывает, что все десять моделей потеряли в объемах реализации. Наиболее заметное падение зафиксировано у Lada 4x4 — продажи сократились на 14,2%. В то же время при сопоставлении с маем прошлого года картина неоднородна: шесть моделей демонстрируют рост, тогда как четыре, наоборот, ушли в минус. Самую сильную положительную динамику показала Toyota Corolla, увеличившая продажи на 19,4%, а самое значительное снижение зафиксировано у Lada 2107 — падение составило 20,4%.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.