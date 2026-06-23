Как изменился авторынок запчастей в 2026 году: ситуацию осложняют логистика, повышение налогов и ужесточение таможенного контроля

Топ-менеджер ГК «Интерлизинг» заявил о росте на 20–40% цен на автозапчасти. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

По информации, полученной Autonews.ru от участников автомобильного ретейла и отраслевых экспертов, в 2026 году ситуация с обеспечением автозапчастями, а также проведением ремонтных и сервисных работ в России остается в целом устойчивой.

Как пояснил член правления Союза автосервисов Илья Плисов, сегодня в стране можно отремонтировать и обслужить практически любую популярную модель — дефицита комплектующих и расходных материалов не наблюдается.

Вместе с тем эксперты фиксируют перемены в поведении автомобилистов и структуре предложения. На смену дорогим оригинальным деталям и продукции известных мировых брендов пришли компоненты с «умеренным контролем качества» из Китая, Турции и России.

По словам Плисова, в продаже присутствуют все востребованные запчасти, однако сотни дистрибьюторов предлагают массу неизвестных брендов. Определенные трудности возникают с компонентами от конвейерных поставщиков — Mann, TRW, Mahle, LUK, Sachs, Lemforder и других. При этом китайские оригинальные детали доступны, как и аналоги для машин из КНР.

В ГК «Автодом» подтвердили тренд на самостоятельный привоз запчастей клиентами. Кроме того, там зафиксировали два других явления: рост общего объема выполняемых работ, что свидетельствует о старении автопарка, и увеличение профилактических операций, направленных на продление ресурса узлов.

Особую тревогу у экспертов вызывают автомобили, ввезенные по параллельному импорту, и модели ушедших китайских брендов. Представители «Автодома» пояснили, что найти запчасти, программное обеспечение и сервисные центры для таких машин крайне сложно — отсутствуют каталоги подбора, слабое наличие на складах и неясные сроки поставок.

В пресс-службе ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) подчеркнули, что рынок запчастей и сервиса в целом адаптировался к новым реалиям: большинство ходовых деталей доступны, а дилеры научились выстраивать альтернативные каналы снабжения. Однако, по их данным, из-за проблем с проходом судов через Ормузский пролив выросли сроки поставок по отдельным маршрутам, а число временно отсутствующих позиций увеличилось. В РОАД напомнили, что конфликт США и Израиля с Ираном привёл к блокировке пролива с конца февраля, хотя в ночь на 15 июня стороны объявили о мирном соглашении. Это, как полагают в ассоциации, указывает на сбои в привычных цепочках поставок.

Директор по рискам ГК «Интерлизинг» Антон Мелехин привел статистику: за период с января по май 2026 года стоимость запчастей и обслуживания заметно выросла. Базовые детали подорожали на 20-40%, особенно сильно — тормозные колодки, масляные фильтры и амортизаторы. Среди причин он назвал усложнение логистики из-за параллельного импорта, повышение налогов и ужесточение таможенного контроля. Средняя цена ремонта и техобслуживания с апреля до середины июня увеличилась на 30%. Наибольший рост зафиксирован на Toyota Camry, Lada 2114 и Lada Granta.

В заключение Мелехин предупредил, что дальнейшее подорожание неизбежно, если не улучшится ситуация с логистикой и поставками. По его мнению, параллельный импорт машин из Китая способен сдерживать рост цен на новые автомобили, однако проблему с запчастями это не решит.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.