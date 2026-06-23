В РФ появился в продаже китайский «немец»: сколько стоит VW Tharu XR

В России начал продаваться новый бюджетный кроссовер Volkswagen Tharu XR. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

На сегодняшний день ввоз кроссовера нередко оказывается выгоднее, чем приобретение официально поставляемого автомобиля в дилерском центре. Яркий пример — модель Volkswagen Tharu XR: ее можно заказать по минимальной цене от 1 450 000 рублей, сообщают «Автоновости дня».

Для сравнения: недавно стартовавший в продаже компактный кроссовер Jeland J6 петербургской сборки оценивается производителем минимум в 2 290 000 рублей. Белорусский паркетник Belgee X50+ предлагается по цене от 2 319 990 рублей, а калужский Tenet T4 комплектаций 2026 года обойдется не менее чем в 2 169 000 рублей.

В одном из объявлений на онлайн-площадке указано, что новый Volkswagen Tharu XR в исполнении Sharp Advance, укомплектованный всеми необходимыми для постановки на учет документами, готовы доставить по предзаказу в Омск за 1 450 000 рублей. В базовое оснащение входят полный набор светодиодной оптики спереди и сзади, электрические зеркала, 16-дюймовые легкосплавные диски, тканевый салон, многофункциональный руль, два 8-дюймовых экрана (приборная панель и мультимедиа), аудиосистема с четырьмя динамиками, датчики давления в шинах, передний подлокотник, кондиционер, камера заднего вида, электромеханический стояночный тормоз, салонное зеркало с функцией автозатемнения и шесть подушек безопасности.

Во Владивостоке этот же автомобиль можно заказать за 1 540 000 рублей, а в Нижнем Новгороде — не менее чем за 1 780 000. Доставка Tharu XR также доступна в Иркутске, Москве, Чебоксарах, Самаре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Казани, Перми и ряде других городов.

Имеются и предложения по машинам из наличия. Так, в Красноярске новый Tharu XR продается за 1 850 000 рублей, в Барнауле — за 1 900 000, в Воронеже — за 2 000 000, в Оренбурге — за 2 200 000 рублей. Всего, судя по классифайдам, в продаже присутствует более 200 таких автомобилей, причём в максимальных комплектациях у крупных столичных дилеров цена достигает 3 500 000 рублей.

Volkswagen Tharu XR выпускается с 2024 года на мощностях совместного предприятия SAIC Volkswagen. В основе модели лежит упрощенная модульная платформа MQB A0, которая также используется для других компактных внедорожников концерна VAG — Volkswagen T-Cross, Volkswagen Taigun и Skoda Kushaq.

Моторная гамма варьируется в зависимости от версии. Более доступные модификации оснащаются 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 110 л.с. в паре с шестиступенчатой классической автоматической коробкой. Топ-версии получают 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л.с. и семиступенчатый робот DSG.

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