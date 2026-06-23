Экспедиция возрождается: УАЗ готовит спецверсию «Патриота» с ESC и новым салоном

УАЗ возобновит выпуск экспедиционной версии внедорожника «Патриот» в 2027 году. Petr Smagin / Shutterstock.com / Fotodom.

Пресс-служба Ульяновского автозавода подтвердила «Газете.Ru» информацию о том, что предприятие приняло решение о возврате на конвейер внедорожника УАЗ «Патриот» в специальной экспедиционной комплектации. На первом этапе такие автомобили будут оснащаться исключительно бензиновым двигателем — вопрос о дизельной модификации пока остается открытым.

Как пояснили представители завода, данная версия пользуется высоким спросом у покупателей, поэтому она обязательно появится и для обновленной модели. Однако в силу конструктивных и компоновочных особенностей дизельного агрегата его установка на данный момент еще прорабатывается. При этом компания-производитель дополнительного внешнего обвеса уже определена.

Помимо фирменного стайлинга, экспедиционный «Патриот» получит полноценную электронную систему стабилизации (ESC), которая также отвечает за контроль торможения в поворотах (CBC) и специальный внедорожный режим.

Начало продаж обновленного «Патриота» в исполнении «Экспедиция» намечено на 2027 год. До этого автомобилю предстоит пройти обширную программу испытаний в различных эксплуатационных условиях, включая зимние тесты на морозостойкость, запланированные на следующую зиму.

Ожидается, что новинка будет предложена уже в рестайлинговой версии, которая включает светодиодные фары, иное рулевое колесо с утолщенным кожаным ободом и магниевым каркасом российского производства, а также электромеханическую раздаточную коробку с управлением через шайбу и набор USB-разъёмов, включая USB-C.

Ключевое техническое обновление всего семейства «Патриот» — появление 2,0-литрового 136-сильного турбодизеля от JAC, который будет агрегатироваться с новой шестиступенчатой механической коробкой передач того же производителя. Эта же трансмиссия пойдет в пару к 150-сильному бензиновому мотору «ЗМЗ Про» объемом 2,7 литра. Производство обоих агрегатов уже локализовано в России.

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