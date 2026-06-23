Что будет с Geely Monjaro в РФ после выхода Volga: дилеры все объяснили

Дилеры сообщили о последних поставках кроссоверов Geely Monjaro в Россию / Фото сайт Volga

С выходом на российский рынок кроссовера Volga K50, представляющего собой локализованную версию популярного Geely Monjaro, у экспертов и покупателей возник закономерный вопрос: какова судьба исходной китайской модели, которая долгое время входила в пятерку бестселлеров в SUV-сегменте и по итогам 2025 года стала самым продаваемым полноприводным автомобилем в стране.

В официальном представительстве Geely на запрос Autonews.ru ответили, что не комментируют перспективы других брендов и собственные будущие планы, отметив лишь, что сейчас в наличии представлена вся линейка марок, а цены гибко корректируются в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Однако опрошенные представители крупных дилерских сетей подтвердили, что китайский бренд начал поэтапное сокращение своего присутствия на российском рынке. По их словам, Geely намерена сменить позиционирование и уйти в премиальный сегмент. Текущие партии распродаются, а тем, кому нужен автомобиль средней ценовой категории, стоит обратить внимание на Volga. Ожидается, что в перспективе стоимость машин Geely будет стартовать от 7-8 миллионов рублей, а гибридные версии, включая новый Monjaro, — от 8 миллионов и выше.

Поставки Monjaro продолжатся, но речь идет об автомобилях нового поколения — гибридных, с совершенно иным уровнем цен. Классические же моторы внутреннего сгорания и полный привод, по их данным, станут прерогативой бренда Volga.

В одной из дилерских сетей при этом сохраняют более спокойную оценку: там заявили, что Geely пока продолжает поставки Monjaro в РФ и предпосылок для ухода марки с рынка не видят.

Все три опрошенных дилера заверили, что владельцы Monjaro не столкнутся с проблемами ни в сервисе, ни в обеспечении запчастями. Даже после ухода модели запасных деталей хватит еще на десять лет, а обслуживание можно будет проходить как у официальных дилеров Geely, так и в сервисных центрах Volga.

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