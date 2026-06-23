Электромобили хотят вывести из-под такси-локализации: все подробности инициативы

В Думе призвали освободить электрокары от требований локализации в такси. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Депутат Государственной думы Георгий Камнев инициировал внесение законопроекта, который предполагает исключение электромобилей из требований по локализации автомобилей такси, вступивших в силу с 1 марта 2026 года, сообщает Autonews.

Основные нововведения документа касаются двух ключевых аспектов: во-первых, введения специального пункта, освобождающего электротранспорт от действия закона о локализации, а во-вторых, создания преференциальных условий для эксплуатации таких машин в сфере пассажирских перевозок.

Автор инициативы аргументирует необходимость таких мер снижением потребления бензина внутри страны, сглаживанием сезонных перепадов нагрузки, уменьшением дефицита топлива и поддержкой экологичных видов транспорта. В пояснительной записке также подчеркивается, что принятие данного законопроекта не потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета.

Согласно действующему с 1 марта 2026 года законодательству, автомобиль может быть допущен к работе в такси при соблюдении одного из двух условий: либо он должен набирать установленное правительством количество баллов локализации для госзакупок, либо быть произведенным по специальному инвестиционному контракту, заключенному в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. В настоящее время утвержденный перечень разрешенных машин насчитывает 28 моделей, среди которых — Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend; Sollers SP7 и SF1; Evolute i-Joy, i-Sky, i-Space; Voyah Free, Dream, Passion; «Москвич» 3, 3е, 6, 8, М70, М90; UMO модель 5; Haval F7, F7x, Jolion; Tenet T7; Omoda C5 и Jetour X70 Plus.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.