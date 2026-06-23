Лотерея с пробегом: эксперт рассказал, как не нарваться на проблемную АКПП

Как не купить машину с «автоматом», который сломается через неделю. chorche de prigo / Shutterstock.com / Fotodom.

Приобретение автомобиля с пробегом всегда сопряжено с риском, независимо от того, покупается он у частного владельца или в дилерском центре. Чтобы впоследствии не усложнять себе жизнь, такую «темную лошадку» следует тщательно проверить до подписания договора. Своими рекомендациями, как правильно оценить состояние автоматической трансмиссии при покупке б/у машины, поделился эксперт издания «За рулем» Алексей Ревин.

Специалист сразу предупреждает, что достоверно оценить ресурс и работоспособность АКПП бывает непросто, тем не менее существует ряд шагов, способных снизить вероятность покупки проблемного экземпляра.

Первым делом Ревин советует обратить внимание на внешние признаки эксплуатации. По его словам, наличие фаркопа — серьезный повод насторожиться, поскольку это свидетельствует о том, что автомобиль мог использоваться в качестве тягача, а значит, трансмиссия испытывала повышенные нагрузки. Аналогичную настороженность должны вызывать внедорожная резина, усиленная защита днища и доработки решетки радиатора: первый фактор говорит о возможной интенсивной эксплуатации на бездорожье, а второй — о риске перегрева силового агрегата и коробки из-за ухудшения обдува.

Кроме того, эксперт рекомендует проверить, не подвергалась ли коробка ремонту. На это могут указывать слишком светлая и свежая трансмиссионная жидкость, следы отвернутых болтов на креплениях корпуса, а также неаккуратный или свежий слой герметика в месте разъема — это часто говорит о том, что узел вскрывали, возможно, прямо перед продажей.

Если конструкция коробки предусматривает щуп для проверки масла, необходимо оценить его цвет — жидкость не должна быть слишком темной и мутной. Также стоит принюхаться: резкий запах гари свидетельствует о перегреве или сильном износе. Уровень масла, разумеется, должен находиться в пределах нормы.

Завершающий этап проверки, по мнению Ревина, — функциональный тест. На холодном двигателе следует несколько раз переключить селектор, чтобы убедиться в отсутствии рывков, которые могут указывать на скрытые дефекты. Также нельзя игнорировать поведение коробки в движении: не должно быть дерганий или посторонних звуков.

В идеале стоит провести диагностику через сканер в сервисе и выполнить так называемый сталл-тест (стояночный тест АКПП). Суть его заключается в том, чтобы оценить взаимодействие двигателя и трансмиссии при неподвижном автомобиле. Для этого нужно затянуть ручник, нажать на педаль тормоза и одновременно полностью выжать газ. Исправная коробка окажет достаточное сопротивление, и обороты не поднимутся выше определенного уровня. Если же в АКПП есть неисправности, тахометр покажет значение свыше 2500–2800 об/мин — это явный признак того, что от покупки лучше отказаться.

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