Chery исчезает из России: сайт не открывается, продажи обвалились

Chery закрыла сайт и сократила продажи в РФ в 8 раз. testing / Shutterstock.com / Fotodom.

Официальный веб-ресурс автомобильной марки Chery в доменной зоне .ru перестал функционировать, сообщает «Российская газета». При попытке зайти на сайт пользователи сталкиваются с сообщением об ошибке подключения, что, по всей видимости, указывает на завершение деятельности бренда на российском рынке.

Отметим, что уход Chery не был неожиданным: еще в начале июня компания прекратила реализацию моделей Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 4, что стало частью поэтапного сворачивания ее присутствия в стране.

Статистика продаж также подтверждает негативную динамику. За первый квартал 2026 года в России было продано всего 3265 новых автомобилей Chery, тогда как за аналогичный период 2025 года дилеры реализовали 25 757 машин. Таким образом, падение составило 87,3%, а объем рынка сократился практически в восемь раз.

На протяжении длительного времени Chery входила в число ведущих китайских автомобильных марок на российском рынке, составляя, наряду с Haval и Geely, основу спроса на массовые кроссоверы из КНР. Такие модели, как Tiggo 4, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max, являлись прямыми конкурентами Haval Jolion, Haval F7, Geely Atlas, Belgee X70, Omoda C5 и Jaecoo J7. В связи с этим любое сокращение модельной линейки незамедлительно сказывается на расстановке сил в сегменте SUV в ценовой вилке примерно от 2,5 до 4,5 миллиона рублей.

Вместе с тем исчезновение бренда Chery как такового вовсе не означает полного ухода связанной с ним продуктовой экосистемы. На российском рынке уже присутствуют родственные марки — Omoda, Jaecoo и Tenet, которые принадлежат к той же корпоративной структуре. Таким образом, происходящее может интерпретироваться не как уход, а как перераспределение приоритетов между брендами в рамках одного концерна. Подобный сценарий выглядит более обоснованным, чем полное сворачивание деятельности: дилерские сети, накопленная клиентская база и узнаваемость платформ остаются значимыми активами.

Для рынка это порождает противоречивую ситуацию. С одной стороны, Chery теряет самостоятельное присутствие. С другой — ее техническое и коммерческое наследие способно продолжать существование через другие марки и локальные проекты. Однако для конечного покупателя эта трансформация создает неопределённость: ему критически важно знать, кто возьмет на себя гарантийные обязательства, какие модели останутся доступными и не потеряет ли его автомобиль в ликвидности.

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