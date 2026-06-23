Китайцы рулят даже в тотале: битые модели возглавили рейтинг «доноров»

Китайские автомобили оказались самыми востребованными «донорами» в РФ / Фото сайт Фоттон

Аналитики онлайн-площадки Migtorg поделились с «Известиями» статистикой по автомобилям, проданным на торгах в 2026 году для последующего использования в качестве источников запчастей. Как выяснилось, наибольшую долю среди таких машин заняли китайские бренды.

В основе исследования — данные о более чем 1,8 тысячи транспортных средств, реализованных с начала года. Эти автомобили были признаны страховыми компаниями нецелесообразными для восстановления, однако большая их часть сохранила пригодность для разбора на компоненты. Доля китайских моделей среди всех лотов достигла 34,7%, а их средняя цена составила 913 тысяч рублей.

На второй строчке расположились немецкие автомобили — их доля оценивается в 27,8% при средней стоимости 711 тысяч рублей. Третье место заняли российские марки с показателем 19,2% (средняя цена — 221 тыс. руб.), четвёртое — южнокорейские с 8,9% (400 тыс. руб.).

Эксперты обращают внимание на растущую популярность битых автомобилей как источника деталей для ремонта. Схема выглядит следующим образом: покупатель приобретает поврежденный автомобиль на аукционе, разбирает его и использует необходимые узлы — двигатель, трансмиссию, оптику, электронику или кузовные панели — для своего основного транспортного средства. По оценкам аналитиков, такой подход зачастую оказывается финансово более выгодным, чем покупка каждой запчасти по отдельности.

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