Несмотря на кризис: Volkswagen удержал лидерство в Европе

«Автостат»: Volkswagen стал лидером авторынка Европы в мае. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

Аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА) опубликовало статистику продаж новых легковых автомобилей в странах Европы по итогам мая текущего года. Лидером рынка стал немецкий концерн Volkswagen: за месяц было реализовано 121,3 тысячи машин, что на 4,8% уступает показателю мая прошлого года.

Вторую строчку заняла японская Toyota с объЕмом 72,2 тысячи проданных автомобилей, показав символический рост на 0,2%. За ней следуют Skoda с результатом 71,6 тысячи (−1,5%), BMW (65,7 тыс.; −1,9%) и замыкающая пятерку Renault (61,2 тыс.; 0,0%).

Суммарно за май в европейских странах было продано 1,15 миллиона легковых автомобилей, что на 3,6% больше по сравнению с маем 2025 года. Эксперты обращают внимание, что положительная динамика наблюдается уже четвертый месяц подряд. За первые пять месяцев текущего года общий объем продаж на европейском рынке достиг 5,82 миллиона экземпляров, что на 4,5% выше аналогичного периода прошлого года.

Немецкое издание Der Spiegel сообщило о тревожной ситуации внутри концерна Volkswagen. По данным газеты, члены совета директоров и наблюдательного совета компании выражают обеспокоенность, считая, что существование автогиганта находится под серьезной угрозой. Все опрошенные руководители высказались за необходимость радикального пересмотра стратегии развития бренда.

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