Ремонтный ад: для каких автомобилей из КНР трудно подобрать детали

Андреев рассказал о проблемах с подбором запчастей для BMW и Audi из КНР. Tada Images / Shutterstock.com / Fotodom.

Как выяснил портал Autonews.ru, опросив представителей автосервисов и экспертов отрасли, хотя поставки большинства ходовых запчастей для европейских и китайских машин в Россию уже налажены, по отдельным моделям и компонентам сроки доставки по-прежнему могут исчисляться несколькими месяцами.

Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Владимир Андреев пояснил, что риски затяжного ремонта сохраняются для дорогих немецких моделей — Mercedes-Benz S-Class, BMW X5, Porsche Cayenne, Audi A8. По его словам, эти автомобили критически зависят от официальной дилерской поддержки и работы завода-изготовителя.

Андреев отметил, что при попытке заказать компонент через иностранного дилера завод может запросить VIN-номер автомобиля. Если выяснится, что машина была реализована на российском рынке, в поставке, скорее всего, откажут. Наиболее ярко эту проблему иллюстрирует ситуация с запасными ключами для Audi, BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz.

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов также подтвердил, что сроки ремонта чаще всего затягиваются для свежих премиальных моделей европейских и американских брендов. Он связал это с желанием владельцев использовать только оригинальные детали, особенно если речь идет о сложных узлах или кузовных элементах. По его оценке, ожидание может варьироваться от недели до нескольких месяцев.

Кроме того, Андреев выделил новый пул проблем, связанный с автомобилями, ввезенными по параллельному импорту из Китая. Он пояснил, что у таких моделей, как BMW X1, Audi A3 или Skoda Karoq, которые привлекают ценой из-за «доутильных» двигателей мощностью менее 160 л.с., часто используется собственная номенклатура кузовных деталей. Даже небольшое ДТП с таким автомобилем может надолго обездвижить его из-за отсутствия необходимых компонентов.

Родионов добавил, что сложности возникают и с ремонтом «экзотических» китайских марок, особенно электромобилей и малосерийных моделей. По его словам, для массовых брендов вроде Chery, Haval и Geelly складская программа уже выстроена, однако для Zeekr или Avatr нередко отсутствует не только каталогизация, но и понятные цепочки поставок, что может привести к многомесячному ожиданию деталей кузова или электроники.

Директор компании «Автосвита» Мария Посеницкая обратила внимание, что даже официальные дилеры китайских марок часто держат машины в ремонте по несколько месяцев. Она связала это со сложностями подбора: детали заказывают, но они не подходят, приходится возвращать их обратно в Китай. Кроме того, дилерские центры перегружены большим количеством автомобилей, что также замедляет ремонт. Посеницкая подчеркнула, что квалифицированные кадры и отлаженные поставки есть только у дорогих премиальных брендов, тогда как средний и бюджетный сегменты сильно страдают от обилия новых, малоизвестных марок и моделей. По её словам, расходники и плановое ТО доступны, но сложный ремонт и замена агрегатов могут затянуться на месяцы.

Член правления Союза автосервисов Илья Плисов резюмировал, что, хотя простые запчасти обычно есть, для автомобилей со сложными кузовными позициями ожидание необходимых деталей может составлять от двух до шести месяцев.

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