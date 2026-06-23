Миф о прогреве: достаточно 30 секунд, чтобы спасти мотор летом

Ожогин рассказал, стоит ли летом прогревать машину перед поездкой. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom.

С наступлением теплого сезона у многих автомобилистов возникает вопрос о необходимости прогрева мотора перед поездкой. Автоэксперт компании Tamashi Константин Ожогин в интервью «Российской газете» разъяснил, что для современных силовых агрегатов длительный прогрев, как в зимний период, не обязателен, однако полностью пренебрегать им также не следует.

Как пояснил специалист, суть кратковременного прогрева заключается не в повышении температуры двигателя, а в обеспечении правильной работы системы смазки. После длительной стоянки основная часть масла стекает в поддон. Масляному насосу необходимо определенное время — около 30–60 секунд — чтобы создать рабочее давление и доставить смазку ко всем критически важным узлам: коленвалу, распредвалам, подшипникам, цилиндро-поршневой группе и турбине. Именно масляная пленка обеспечивает защиту деталей от сухого трения в первые секунды работы.

Поэтому оптимальный летний прогрев, по мнению Ожогина, — это короткая пауза, после которой следует начинать движение плавно, без высоких оборотов и резких ускорений, до выхода мотора на рабочую температуру. Особенно аккуратно к этому правилу стоит относиться владельцам турбированных автомобилей, поскольку турбокомпрессор крайне чувствителен к качеству смазки в первые моменты работы.

Таким образом, современный летний прогрев — это, прежде всего, забота о масле и его способности обеспечить надежную защиту двигателя с первых секунд, что в долгосрочной перспективе сохраняет ресурс мотора.

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