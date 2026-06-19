571 л.с. и запас хода 1670 км: гибридный гигант Li Auto L8 готовится к штурму РФ

Началась подготовка к старту продаж в России нового Li Auto L8 / Фото сайт фоттон

Ожидается, что презентация нового кроссовера Li Auto L8 на российском рынке состоится в период с сентября по октябрь текущего года. Такой информацией с корреспондентами «Российской газеты» поделился представитель компании «Рольф», занимающий пост директора по реализации новых машин, Николай Иванов.

В Китае реализация обновлённой версии этой модели уже стартовала — автомобили поступили в дилерские центры. Техническая начинка Li Auto L8 представлена гибридной установкой последовательного типа, функционирующей в паре с двумя электрическими двигателями, совокупная отдача которых достигает 571 лошадиной силы. В роли генератора выступает полуторалитровый бензиновый мотор, обеспечивающий подзарядку тяговой батареи емкостью 72,7 кВт·ч.

Исключительно на электротяге машина способна преодолеть до 430 километров, тогда как общий максимальный километраж при полностью заправленном баке и заряженной батарее составляет 1670 км.

В оснащение новинки входит адаптивная ходовая часть, система управления вектором тяги на задней оси, а также передовой пакет электронных помощников, облегчающих управление.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.