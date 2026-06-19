Ford решил бороться с рекордными отзывами: и вот при чем тут двигатели

На заводе Ford начали разбирать по одному двигателю в день. just dance / Shutterstock.com / Fotodom.

До недавнего времени проверка двигателей, которыми оснащаются автомобили Ford, проводилась выборочно: силовые агрегаты подвергались полной разборке для детального изучения либо раз в квартал, либо при возникновении малейших подозрений на неисправность. Об этом в беседе с Road & Track сообщил руководитель предприятия Ford в канадском Эссексе Нил Уилсон.

Теперь же на этом заводе повседневной нормой стало как минимум одно полное вскрытие собранного мотора в день. По словам Уилсона, подобная мера призвана сократить число сервисных акций по отзыву транспортных средств.

Эссексский производственный комплекс выпускает 5-литровые агрегаты V8 Coyote, предназначенные для спортивных моделей Mustang и полноразмерных пикапов F-150, а также 6,7-литровые и 7,3-литровые восьмицилиндровые моторы для тяжёлых грузовиков Ford Super Duty.

Представители бренда пояснили, что практика ежедневного демонтажа одного двигателя была заимствована после анализа работы наиболее эффективных производственных площадок Ford по всему миру. Лидером по качеству был признан завод в испанской Валенсии, где уже применяется аналогичный подход — там каждый день разбирают для контроля по одному агрегату.

Кроме того, на канадском предприятии пересмотрели принцип выбора моторов для исследования. Теперь в этом задействована специальная нейросетевая программа, которая сигнализирует о потенциально проблемных экземплярах.

По итогам 2025 года Ford установил антирекорд по числу отозванных машин. Всего в рамках 153 кампаний под отзыв попали 12,9 миллиона автомобилей. Для сравнения: ближайший преследователь — корпорация Stellantis — за аналогичный период провела лишь 53 подобные акции, которые затронули 2,7 миллиона транспортных средств.

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