Что происходило с тратами россиян на новые авто в мае, и кто остается лидером продаж

«Автостат»: траты россиян на новые легковые авто в мае упали на 7,4%. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Совместный анализ, проведенный компанией «Газпромбанк автолизинг» и агентством «Автостат», зафиксировал сокращение потребительских расходов на приобретение новых легковых машин в последнем месяце весны, сообщает ТАСС. По сравнению с апрельским пиком затраты уменьшились на 7,4% и остановились на отметке 366,4 миллиарда рублей.

Тем не менее в годовом выражении наблюдается уверенный плюс: майские траты-2026 превысили прошлогодние показатели (291,5 млрд) более чем на четверть. Апрель, в свою очередь, остается рекордным месяцем текущего года с результатом 395,9 млрд. За первые пять месяцев совокупная емкость рынка достигла 1,69 трлн рублей, что на 22,4% выше аналогичного периода 2025-го.

Параллельно аналитики зафиксировали сокращение доли премиального и люксового сегментов в общем объеме выручки. В мае дилеры реализовали 10,1 тысячи машин высшего ценового уровня — это на 13,7% меньше, чем в апреле. В денежном выражении падение составило 15,2%, а общая сумма затрат на такие автомобили равнялась 85,6 млрд рублей.

Если рассматривать динамику по географической принадлежности брендов, то рост месячных трат продемонстрировали только японские марки: на них потратили 33,4 млрд (+2,6% к апрелю). Все остальные группы показали снижение. Корейские авто потеряли в выручке 1,7% (до 5,6 млрд), китайские — 5,3% (до 169,7 млрд), российские — 8,8% (до 89,6 млрд), европейские — 15,1% (до 51,3 млрд), а американские — 23,5% (до 3,7 млрд).

В отраслевой структуре по-прежнему доминируют китайские производители с долей 46,3% от всех майских затрат. За ними расположились отечественные бренды (24,4%), европейские (14%), японские (9,1%), корейские (1,5%) и американские (1%). По сравнению с апрелем распределение долей изменилось незначительно — в пределах 1,3 процентного пункта. Однако годовая динамика выглядит гораздо заметнее: доля китайских марок обвалилась примерно на 12 п.п. (в мае-2025 она составляла 58%). В то же время серьезно укрепили свои позиции российские производители (+8,1 п.п., с 16,3% до текущего уровня) и японские (+3,6 п.п., с 5,5% годом ранее).

В натуральных объемах продаж лидерство также остаётся за Китаем — 46,4 тысячи реализованных машин. Почти вплотную к ним подошли отечественные марки с результатом 45,1 тысячи. Рубеж в 5 тысяч единиц преодолели японские (6,3 тыс.) и европейские бренды (5,1 тыс.). Остальные участники рынка показали скромные объёмы сбыта.

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