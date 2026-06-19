Линейка Toyota стала слишком широкой: запуск электромобиля Lexus LF-ZC решили отложить

Глава Toyota заявил, что новые разработки не приносят пользу компании. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

На недавнем заседании совета директоров японского автоконцерна генеральный директор Кента Кон поднял вопрос о пересмотре текущей модельной политики, сообщает Automotive News.

По его оценке, нынешний портфель бренда стал избыточным: обилие моделей и их многочисленных версий создает серьезную нагрузку на инженерные службы и ведет к неоправданному удорожанию производственных процессов.

Руководитель Toyota обратил внимание коллег на то, что в конструкторских отделах накапливается все больше спецификаций, что напрямую влияет на рост издержек. Он призвал тщательно проанализировать все этапы разработки и без колебаний отказаться от тех направлений, которые не дают ощутимой отдачи или выполняются с низкой эффективностью. По его словам, компании жизненно необходимо пересмотреть подходы к созданию автомобилей и избавиться от непродуктивных практик.

Вероятно, в ближайшее время японский автогигант может снять с производства наиболее слабые с коммерческой точки зрения модели. В качестве примера уже приводится электромобиль Lexus LF-ZC — его запуск отложили из-за смещения рыночного спроса и чрезмерной загруженности отделов планирования и выпуска новинок.

Несмотря на внутренние изменения, концерн продолжает удерживать мировое лидерство. По итогам двенадцати месяцев прошлого года покупатели приобрели 10 536 807 машин Toyota и Lexus, что на 3,7% превышает показатель предыдущего года. Благодаря этому японская марка уже шестой год подряд остается самым продаваемым автопроизводителем на планете.

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