Юрист раскрыл, кому точно выпишут штраф за просроченный техосмотр

Юрист Воропаев: за просроченный техосмотр грозит штраф. Proshkin Aleksandr / Shutterstock.com / Fotodom.

Юрист Лев Воропаев в беседе с изданием «Газета.Ru» предупредил автомобилистов о возможных денежных взысканиях за несвоевременное прохождение технического осмотра.

Как уточнил юрист, мера ответственности касается исключительно тех владельцев транспортных средств, для которых наличие действующей диагностической карты закреплено на законодательном уровне.

Специалист разъяснил, что размер санкций за данное нарушение зафиксирован в части 1.1 статьи 12.5 КоАП и составляет 2 тысячи рублей. При этом он подчеркнул, что применение данного наказания правомерно лишь при управлении машинами, подпадающими под обязательный регламент проверки технического состояния.

Воропаев обратил внимание на то, что положения о штрафе не касаются собственников обычных легковых авто, поскольку для них прохождение диагностики носит добровольный характер.

По его словам, риски получить постановление о взыскании возникают только у водителей такси, перевозчиков на автобусах, владельцев грузового транспорта и других категорий, для которых техосмотр остается строго обязательным.

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