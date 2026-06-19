906 км без подзарядки и 469 л.с. под капотом: BMW i3 щеголяет технологиями

BMW объявил о приеме заказов на новый i3 в уникальном исполнении. NorthSky Films / Shutterstock.com / Fotodom.

Немецкий автопроизводитель официально объявил о старте приема предварительных заявок на свою новую электрическую модель — седан BMW i3. Как сообщается, серийный выпуск автомобиля планируется начать в августе текущего года.

На данный момент клиентам доступна для заказа специальная версия i3 50 xDrive First Edition. Производитель уточняет, что данная комплектация включает в себя спортивный пакет M Sport, а также фирменную радиаторную решётку со встроенной подсветкой. Будущие владельцы смогут выбрать один из шести цветовых вариантов кузова и колесные диски диаметром 19 или 20 дюймов (всего предлагается четыре дизайна).

Внутри автомобиля установлены спортивные М-элементы. В список стандартного оборудования вошли проекционный дисплей с трехмерной графикой, премиальная акустика Harman Kardon, трехзонный климат-контроль, обогрев руля, тонированные стекла и электропривод багажной крышки. Для начальной версии предусмотрены передние кресла с электрорегулировкой и подогревом.

Что касается технических характеристик, то новинка оснащается силовой установкой мощностью 469 лошадиных сил. Заявленный запас хода без подзарядки составляет 906 километров по циклу WLTP. В компании подчеркивают, что 10 минут зарядки позволяют пополнить батарею на расстояние до 400 километров пути.

Стоимость лимитированной версии i3 50 xDrive First Edition на немецком рынке стартует от 75 340 евро, что эквивалентно примерно 6,4 миллиона рублей по курсу на 19 июня. В дальнейшем производитель планирует представить более бюджетную модификацию, цена которой будет начинаться от 65 900 евро (около 5,6 миллиона рублей). Выпуск серийных экземпляров начнется в августе.

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