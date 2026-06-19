«Игрушки»: мини-Porsche и G-класс - законно ли это?

Золотов заявил о запрете использования мини-копий машин на дорогах России / Фото сайт Фоттон

На электронных торговых площадках активизировались предложения по продаже уменьшенных копий легковых автомобилей, которые оснащаются либо электромоторами, либо двигателями внутреннего сгорания, характерными для мотоциклов.

Продавцы позиционируют эту технику как идеальное решение для передвижения в сельской местности или в качестве детского транспорта, акцентируя внимание на том, что для ее использования не требуются регистрационные действия в ГИБДД и наличие водительского удостоверения. Портал Autonews.ru выяснил природу этих транспортных средств и реальные возможности их эксплуатации.

Как выяснилось, китайская промышленность уже давно освоила выпуск миниатюрных автомобилей, дизайн которых копирует облик известных мировых брендов. Внешнее сходство с оригинальными моделями, такими как Porsche, Jaguar, Ram или новинками от Xiaomi, является единственной общей чертой, тогда как техническая начинка не имеет с ними ничего общего. Стоимость таких игрушек относительно невысока: например, за копию, напоминающую Porsche Cayenne, просят от 150 тысяч рублей, а оптовые закупки позволяют сэкономить несколько десятков тысяч.

Своим опытом продаж с Autonews.ru поделилась Елена Лисовская, эксперт по подбору и импорту автомобилей. Она сообщила, что в ее ассортименте представлены как электрические модели, так и версии с ДВС. В качестве примера она привела мини-копию G-класса, цена которой в ее автосалоне достигает 485 тысяч рублей. При этом Лисовская обозначила, что использование таких машин на общественных дорогах не предусмотрено производителем, опровергая распространённое мнение об обратном.

Для правовой оценки ситуации издание привлекло юристов Дмитрия Дугина и Дмитрия Золотова. Оба эксперта сошлись во мнении, что мини-копии находятся в «серой» правовой зоне и не подлежат регистрации. Однако их взгляды на юридический статус техники разделились. Дугин склонен классифицировать такие аппараты как транспортные средства категории «М» (мопеды), учитывая их максимальную скорость около 50 км/ч и электродвигатели. Он пояснил, что для управления категорией «М» требуются права, которые открываются с 16 лет или автоматически при наличии категории «B».

Золотов указал на несоответствие мини-автомобилей определению мопеда из Правил дорожного движения. Он подчеркнул, что по ПДД мопедом считается двух- или трехколесное ТС, тогда как данные четырехколесные копии формально не вписываются ни в одну из существующих категорий. По его мнению, это, по сути, игрушки, которым въезд на дороги общего пользования строго воспрещен. Юрист предупредил, что за такое нарушение водителю грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей по статье 12.7 КоАП, и не исключил, что с ростом популярности подобной техники законодатели могут оперативно отреагировать на этот вызов.

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