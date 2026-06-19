Резать по живому: в Volkswagen заявили о смене стратегии и жестких мерах

Volkswagen планирует сократить 50 тысяч сотрудников в Германии к 2030 году. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

Руководитель концерна Volkswagen Оливер Блюме вновь заявил о приверженности стратегии жесткой экономии, подтвердив намерение сократить штат на 50 тысяч человек в горизонте до 2030 года. В ходе онлайн-встречи с инвесторами, состоявшейся в текущем году, он отметил, что условия функционирования автомобильной отрасли в 2026-м стали еще более неблагоприятными. Эти сведения передает агентство DPA. Топ-менеджер подчеркнул, что положение компании остается крайне трудным и требует незамедлительной реакции со стороны руководства.

Ранее, весной, Блюме уже обозначил основные направления предстоящей реорганизации. Тогда он констатировал, что десятилетиями считавшаяся надежной бизнес-модель перестала приносить результаты в современных реалиях, и ее необходимо трансформировать. По его словам, эта работа уже запущена, а ряд принципиальных решений будет выработан совместно с наблюдательным советом в летний период. Конечная цель, которую он озвучил, — завоевать статус самого привлекательного автомобильного бренда в мире к 2030 году, обеспечив при этом рентабельность продаж на уровне 8–10%.

Касательно запланированного уменьшения числа сотрудников на 50 тысяч по всему миру, процесс идет согласно утвержденному графику. Блюме уточнил, что только в рамках головного бренда, где под увольнение попадают 35 тысяч позиций, к концу 2026 года штат сократится на 19 тысяч человек. Он также сообщил, что уже согласовано 28 тысяч выходов по добровольному соглашению, а заводские издержки на немецких производственных площадках в прошлом году уменьшились более чем на пятую часть. Параллельно глава концерна подтвердил намерение продолжать снижать загрузку мощностей и устранять избыточные производственные линии.

В долгосрочной перспективе до 2030 года Блюме планирует дополнительно уменьшить объем выпуска на европейских заводах еще на 500 тысяч автомобилей в придачу к уже реализуемому сокращению на 1 миллион машин к 2028 году. Аналогичный объем — еще 1 миллион — будет снят с производства в Китае. Таким образом, суммарное глобальное падение выпуска достигнет 2 миллионов единиц. Конкретные шаги по достижению этих показателей руководитель на данном этапе раскрывать не стал.

Ранее немецкий автогигант отчитался о снижении чистой прибыли по итогам первого квартала на 28,4% — до 1,56 млрд евро. Причиной называются слабые продажи, особенно на рынках КНР и США. В глобальном масштабе это выразилось в уменьшении общего объема поставок за январь–март 2026 года до 2,05 млн автомобилей всех марок, что на 4% ниже показателя годичной давности. Падение зафиксировано преимущественно в Китае и Северной Америке, тогда как рост в Европе не смог компенсировать эти потери.

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