Umo раздавил Evolute и Geely: какие электрокары пользуются спросом в России

Кроссовер Umo 5 обошел всех и стал самым популярным новым электрокаром в России / Фото сайт Фоттон

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по окончании мая текущего года на российском рынке было зарегистрировано 233 новых электромобиля марки Umo. Эта цифра обеспечила бренду долю в приблизительно 35% от совокупных продаж всех новых электрических машин в стране за указанный месяц.

Следом в марочном зачете расположился отечественный производитель Evolute, который реализовал 120 единиц техники, заняв таким образом около 18% рынка. Остальные позиции в пятерке лидеров отошли китайским компаниям: Avatr с 65 проданными авто, Geely (47 шт.) и Changan (33 шт.).

В модельном рейтинге уверенное первенство удерживает кроссовер UMO 5 — на его долю пришлось ровно 233 реализации, что полностью совпадает с общим показателем бренда. Вторую строчку занял электрокроссовер Evolute i-Joy, разошедшийся тиражом в 119 экземпляров. Далее следуют исключительно китайские модели: Geely EX5 (43 автомобиля), Avatr 12 (41 шт.) и Changan Qiyuan Q05 (33 шт.).

Суммарно в последнем весеннем месяце россияне приобрели 680 новых электромобилей, что на 13,5% уступает результату годичной давности. Тем не менее, если рассматривать период январь–май, совокупное число поставленных на учет электрических машин достигло 3858 единиц, что на 12,3% превышает показатели за аналогичный отрезок прошлого года.

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