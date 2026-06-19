Три модели Volga уже в салонах: раскрыты все цены

Стали известны все цены на "Волги" / Фото пресс-служба бренда

На отечественном автомобильном рынке стартовали продажи трех новинок возрожденного бренда Volga, сообщила компания. Покупателям стали доступны седан C50, а также кроссоверы K40 и K50, сборка которых организована на производственных мощностях в Нижнем Новгороде.

Флагманский седан C50 предлагается с двухлитровым турбированным агрегатом, развивающим 150 или 200 лошадиных сил, в паре с которым функционирует 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Стоимость варьируется от 2,9 млн рублей за начальную версию до 3,3 млн за максимальную комплектацию, средняя оценена в 3,15 млн. В арсенал оснащения вошли колесные диски на 17 или 18 дюймов, светодиодные фары, раздельный климат-контроль, система кругового обзора, аудиосистема с двенадцатью динамиками, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, а также подогрев, вентиляция и электрорегулировки передних кресел.

Что касается кроссовера K40, он представлен в трех вариантах исполнения по цене 2,75, 3,05 и 3,8 млн рублей. Моторная гамма включает полуторалитровый турбодвигатель мощностью 147 л.с. с 7-диапазонным «роботом» и двухлитровый агрегат на 200 «лошадей» с 8-ступенчатым автоматом и полноприводной трансмиссией. В зависимости от версии машина может оснащаться 18- или 19-дюймовыми колесами, панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем, беспроводной зарядкой для гаджетов, электроприводами кресел, проекционным дисплеем на лобовое стекло, 11 динамиками, автоматической дверью багажника и вентиляцией передних сидений.

Самый дорогой и мощный представитель линейки — кроссовер K50 — оценивается в 4,2, 4,5 и 4,65 млн рублей в зависимости от комплектации. Под капотом у него установлен 238-сильный двухлитровый турбомотор, сочетающийся с 8-ступенчатой автоматической коробкой и системой полного привода. В список стандартного и дополнительного оборудования вошли диски диаметром 19 или 20 дюймов, панорамный верх, трехзонный климат-контроль, водительское кресло с массажной функцией, аудиосистема с 12 динамиками и вентиляция передних кресел.

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