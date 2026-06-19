Надежность дала трещину: Toyota затеяла отзывную кампанию

У Тойота отзывная кампания. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Компания Toyota объявила о проведении масштабной отзывной акции, которая затронет более 13,6 тысячи транспортных средств. В рамках данной кампании под сервисное обслуживание попадут как автомобили, выпущенные на китайских заводах, так и ввезенные из-за границы машины люксовой марки Lexus.

Поводом для отзыва послужил программный дефект в модуле управления приборной панелью. Из-за сбоя в настройках при запуске двигателя возможно некорректное отображение данных на щитке приборов. Это может привести к тому, что водитель не увидит некоторые предупреждающие сигналы или системные сообщения, что в определенных ситуациях способно повлиять на безопасность движения.

Для исправления неполадки производитель проведет бесплатное обновление программного обеспечения на всех автомобилях, подпадающих под отзыв.

Самая многочисленная группа отзыва — внедорожники Toyota Prado, произведенные в Китае. Начиная с 27 июня 2026 года дилерские центры пригласят на обслуживание 9408 таких машин, сошедших с конвейера в период с 16 июля 2024 года по 27 сентября 2025 года.

Помимо этого, отзыв коснется импортируемых моделей Lexus и Toyota. В частности, сервисная акция затронет 2945 гибридных внедорожников Lexus GX500h, выпущенных с 28 февраля по 26 декабря 2024 года, а также семь экземпляров Lexus UX300h, произведенных с 12 апреля по 26 июля 2024 года. Дополнительно компания намерена отозвать 1328 седанов Toyota Crown, собранных на заводе в промежутке с 20 мая 2024 года по 21 июля 2025 года.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.