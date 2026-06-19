Отечественный дизель, оцинковка: прошла премьера рамного внедорожника

Прошла премьера предсерийного внедорожника Sollers S9. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Первый вице-премьер российского правительства Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Ульяновск посетил территорию индустриального комплекса УАЗ, где осмотрел новый предсерийный рамный внедорожник Sollers S9 (С9) и дал старт работе завода «Штамповые технологии», размещенного в Парке новых технологий «Соллерс». Официальный релиз автопроизводителя информирует о деталях визита.

На мероприятии главе государства был продемонстрирован полноприводный автомобиль Sollers S9, собранный в Ульяновске. Разработка велась инженерным корпусом группы Sollers совместно со специалистами МГТУ им. Баумана и иностранным технологическим партнером на базе пикапа Sollers ST9.

Модель, получившая оцинкованный кузов из отечественного металлопроката и расширенный зимний пакет, подтвердила свою пригодность к эксплуатации в российских климатических условиях по итогам испытаний. В настоящее время уже изготовлена пилотная партия внедорожников, переданная на сертификационные процедуры.

Запуск полноформатного серийного выпуска Sollers S9 по технологии полного цикла (включая штамповку, сварку и покраску) запланирован на сентябрь текущего года. Уже на старте производства машина будет комплектоваться значительным количеством отечественных узлов, что обеспечит высокий уровень локализации. В моторную гамму войдет 2-литровый дизельный двигатель мощностью 163 лошадиные силы, агрегатируемый с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Кроме того, производитель готовит к выпуску бензиновую версию с мотором на 224 л.с.

Помимо презентации новинки, Денис Мантуров ввел в эксплуатацию новое производственное направление по выпуску штампованных деталей кузова для автомобилей Sollers и УАЗ.

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