Экспертные выкладки: раскрыты ключевые данные о структуре автопарка в РФ

«Автостат»: На одну новую «легковушку» в России приходится пять подержанных. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов привел данные о структуре российского парка легковых автомобилей, сообщает «Российская газета».

По его словам, в настоящее время 70% эксплуатируемых в стране машин имеют возраст 10 лет и более. При этом аналитик отметил позитивную динамику: в начале 2025 года этот показатель составлял 72%, то есть доля стареющего автопарка постепенно сокращается. Соотношение продаж между подержанными и новыми легковушками в текущем году держится на уровне 4,9:1, что означает: почти пять автомобилей с пробегом приходится на один приобретаемый с конвейера.

Другой важный тренд, на который обратил внимание эксперт, касается структуры импорта. Несмотря на активное насыщение рынка свежими китайскими и локальными брендами, объем ввоза подержанных машин из КНР неуклонно растёт. Сегодня на долю Китая приходится 27% от общего числа ввезенных в страну автомобилей с пробегом. Примечательно, что импортируются преимущественно не собственно китайские модели, а автомобили западных марок, выпущенные на совместных предприятиях в Поднебесной.

Параллельно наблюдается и увеличение доли непосредственно китайских брендов на вторичном рынке. За первые четыре месяца 2026 года их доля поднялась с 4,1% до 5,7%, что в количественном выражении составляет около 105,5 тысячи проданных экземпляров. Отрадным фактом, по мнению Удалова, является то, что более половины (56%) таких автомобилей имеют возраст до трёх лет, то есть являются практически новыми.

В рейтинге популярности китайских марок на российской «вторичке» уверенно лидирует Chery с долей 21%. На втором месте расположился Geely (18%), на третьем — Haval (15%). Замыкают топ-5 с существенным отрывом Changan и Lifan, каждый из которых занимает по 6% рынка.

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