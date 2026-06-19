Дизель, новая «механика» и USB-C: УАЗ обновляет «Патриот»

Начались финальные тесты внедорожника УАЗ «Патриот» с новым дизельным мотором. Kosmogenez / Shutterstock.com / Fotodom.

Ульяновский автомобильный завод вышел на заключительный этап тестирования модернизированной версии внедорожника УАЗ «Патриот», оснащенной дизельной силовой установкой. Испытания проходят на специализированном треке НАМИ, где инженеры настраивают ходовую часть, рулевое управление и другие ключевые агрегаты, стремясь добиться их оптимальной работы.

В пресс-службе предприятия пояснили "Автоновостям дня", что обновленная машина действительно проходит полигонные проверки, которые включают в себя не только дорожные выезды, но и лабораторные замеры по таким параметрам, как шум, вибрации и уровень токсичности отработавших газов.

Под капотом новинки размещен двухлитровый турбодизель Sollers 550010, развивающий 136 лошадиных сил, который является локализованной версией мотора, изначально разработанного китайской маркой JAC. В паре с ним трудится новая шестиступенчатая механическая трансмиссия отечественного производства. Этот же агрегат будет использоваться и в модификациях с бензиновым двигателем ЗМЗ Про (2,7 л, 150 л.с.).

Точная дата запуска серийного выпуска пока не раскрывается, однако известно, что обновлённые «Патриот», «Пикап» и «Профи» поступят к дилерам осенью текущего года.

Ранее также сообщалось, что в ходе рестайлинга «Патриот» получит ряд опций, которые ранее для него были недоступны. В их числе — электромеханическая раздаточная коробка с управлением через поворотный переключатель, несколько USB-портов (включая USB-C) и мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным дисплеем, которая появится в оснащении в перспективе.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.