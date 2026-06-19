«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 20 июня:
1. Новости с фронта: освобождены пять поселков за неделю
2. Мэр Ивано-Франковска размечтался о мире
3. В падении украинских дронов в ЕС винят Москву
4. Компания Маска пророчит проблемы для ВСУ
5. Киев хочет бразильцев как посредников
6. Массированный налет на Запорожскую АЭС
7. В Запорожье началась эвакуация
8. Сырский жалуется на нехватку персонала
Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.
Бойцы «Севера» уничтожили 1540 националистов и десять бронемашин.
Подразделения «Запада» вывели из строя более 1490 боевиков и 120 автомобилей.
«Южная» группировка войск освободила поселки Артема, Рай-Александровку и Юрковку. Это в ДНР. ВСУ потеряли 985 бойцов. Подбиты 27 бронемашин и 23 орудий.
Подразделения «Центра» взяли под контроль Новый Донбасс и Кутузовку в ДНР. Противник потерял 2040 солдат. А также 18 бронемашин и 39 автомобилей.
«Восток» выбил из рядов противника свыше 3140 военнослужащих. Сожжены 20 бронемашин и 53 автомобиля.
«Днепр» убрал до 330 боевиков. Поражены 102 автомобиля и 24 станции РЭБ.
Силы ПВО сбили 89 управляемых авиабомб. Поразили пять снарядов HIMARS и восемь ракет «Фламинго». Приземлили 3909 дронов.
Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.
Мэр Ивано-Франковска Иван Марцинкив мыслит как бы геополитически. Градоначальник уже не богоспасаемой территории на западе Украины сделал стратегическое заявление. Он прокашлялся и сказал, что вариант с завершением конфликта в незалежной на линии боевого соприкосновения - он «возможен». Мэр признал — он хочет «скорейшего завершения боевых действий». Почему? Да потому, что его великая держава «каждый день теряет людей». И «это никогда не восполнится». Марцинкив заявил: «Я надеюсь, что с божьей помощью будет момент, который сможет привести к окончанию конфликта». Нет, это будет не Божья помощь...
Евросовет по Украине и по вопросам еврообороны и безопасности сообщил: лидеры ЕС возложили на Москву ответственность за все инциденты с дронами в воздушном и морском пространстве стран Евросоюза. В Брюсселе считают все инциденты с БПЛА на территории своих стран-участниц «прямым результатом действий России». Ну и заодно расценивают их как «угрозу безопасности граждан и региональной стабильности». В заявлении нет ни единого упоминания об украинском происхождении морских дронов. Которые смертельно напугали греков и румын. Саечка за испуг, придурки.
Фото: REUTERS.
Свежий триллионер Илон Маск никак не может определиться - негодяй он или супергерой. На днях его компания SpaceX дерзко раскритиковала планы Евросоюза. Речь шла о распределении спутникового спектра. Это ключевой элемент развития системы связи Starlink. Новые правила, по мнению SpaceX, ставят ЕС под угрозу остаться без спутниковых сервисов. Которые работают напрямую с мобильными устройствами. SpaceX утверждает, что инициатива ЕС противоречит международным нормам. А также «международным обязательствам Европы и ее экономической реальности». Украине приготовиться.
Бразильский портал UOL не порадовал рогулей. Он поведал об очередном унижении Зеленского. Тот чуть ли не на коленях умолял президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву стать посредником в переговорах с Москвой. По данным издания, на саммите G7 во Франции Зеленский долго добивался встречи с лидером Бразилии. И, добившись, больше сорока минут излагал ему свою позицию. Но руководитель крупнейшей страны Южной Америки позже заявил, что спонсоры Киева уже устали его поддерживать. И ищут скорейшие пути урегулирования конфликта. Ищущий да обрящет.
Фото: REUTERS.
Пресс-служба атомной станции сообщает: транспортный цех Запорожской АЭС массировано атаковали дроны ВСУ. Прошло не менее 14 ударов. Вспыхнул бокс транспортного цеха. Украинские войска пытаются достичь такой цели: разрушить все подстанции и трансформаторы вокруг города — спутника ЗАЭС. Так, чтобы загнать «всю область в энергетическую блокаду». Вот уроды.
Замминистра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев сообщил: власти проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного киевскому режиму областного центра Запорожья. А также населенных пунктов у линии боевого соприкосновения. Наиболее масштабная эвакуация проводится в Орехове и в Никополе в Днепропетровской области. Эвакуация затронула и город Запорожье - она носит выборочный и частичный характер. Но это пока.
Александр Сырский грустит. Главкому ВСУ не хватает квалифицированного медперсонала. Где не хватает? Да в подразделениях, которые умирают на линии фронта. По словам Сырского, командиры подразделений обратились к нему - умоляют снять бронь с нескольких категорий гражданских медспециалистов. Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечал, что медицинских работников уже начали лишать брони от мобилизации. По запросу украинского министерства обороны их призывают на службу в действующую армию. А нас за шо?