Японцы вновь в лидерах: раскрыты 10 долговечных кроссоверов и внедорожников

Топ надежных кроссоверов и внедорожников. Westcott Designs / Shutterstock.com / Fotodom.

Эксперты американского портала TopSpeed провели анализ статистики отказов и поломок, чтобы определить, какие кроссоверы и внедорожники сохраняют работоспособность даже после длительной эксплуатации и способны преодолеть рубеж в 300 тысяч километров без серьезных вложений.

По итогам исследования был составлен рейтинг из десяти моделей, которые с высокой вероятностью не потребуют дорогостоящего ремонта даже на таком солидном пробеге.

Первое место досталось двум рамным моделям японского бренда — Toyota Land Cruiser и Toyota 4Runner. По данным аналитиков, вероятность того, что эти автомобили не начнут доставлять значительных хлопот после 300 тыс. км, составляет 47,5%, что оказалось наилучшим показателем среди всех участников.

На третьей позиции разместился другой представитель Toyota — полноразмерный внедорожник Sequoia. Он крупнее своих «собратьев» по рейтингу. Его показатель надежности после 300 тыс. км определен в 41,1%.

Четвертым в списке оказался семейный паркетник Toyota Highlander, чья способность достичь указанного пробега без серьезных поломок оценена в 32,9%. Замыкает пятерку семиместный Honda Pilot с результатом 31,1%.

Далее в топ-10 вошли Chevrolet Suburban (28,7%), Honda CR-V (27,5%), Toyota RAV4 (27,1%), Subaru Outback (23,9%) и Acura MDX (23,6%). Все эти модели, по мнению авторов рейтинга, отличаются повышенной живучестью и могут служить своим владельцам долгие годы в самых разных условиях.

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