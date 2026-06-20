Выгоднее китайцев: в РФ продают надежные вэны Mitsubishi

В России начали продаваться новые семиместные Mitsubishi Xpander и Xpander Cross. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

На российском автомобильном рынке появилась возможность приобрести компактный семиместный вэн Mitsubishi Xpander, а также его «вседорожную» модификацию Xpander Cross, сообщают «Автоновости дня». Минимальная цена на эти машины с полностью оцинкованным кузовом и надежным агрегатным набором стартует от 2 000 000 рублей в зависимости от региона и продавца.

Mitsubishi Xpander представляет собой MPV с увеличенным клиренсом, разработанный специально для стран Юго-Восточной Азии. С момента дебюта в 2017 году модель завоевала популярность в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах.

Так, за минимальную цену в 2 млн рублей новый Xpander в сером или черном кузове предлагается к заказу во Владивостоке и Ставрополе. Отличие между ними лишь в цвете тканевой обивки салона: черный или бежевый. Комплектация при этом стандартная: камера заднего вида, мультимедиа с сенсорным экраном, многофункциональный руль, кондиционер, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, светодиодные фары, противотуманки, дефлекторы для задних пассажиров, датчики давления в шинах, система помощи при старте в гору и электростеклоподъёмники.

Однако цены заметно варьируются. Владивостокские компании устанавливают ценник на Xpander до 2,4 млн рублей. В Находке за «вседорожный» Xpander Cross с повышенным дорожным просветом просят 2,427 млн, в Твери доставка обойдется в 2,46–2,5 млн в зависимости от версии. На этом фоне официально поставляемые китайские семиместные кроссоверы значительно дороже: Geely Okavango — от 3,9 млн, Jetour X90 Plus — от 3,97 млн, Chery Tiggo 8 Pro Max — от 3,3 млн.

Региональный разброс предложений велик: в Омске минимальная цена — 2,26 млн, в Воронеже за Xpander Cross просят 2,61 млн, в Ростове-на-Дону, Москве и Тюмени — 2,68 млн, а в Сыктывкаре и Нижнем Новгороде — 2,9 млн.

Есть и предложения из наличия. В Санкт-Петербурге Xpander Cross стоит 2,44 млн, в Чите — 2,79 млн, а в Сочи цены достигают 3,4–3,5 млн. Крупный дилер в Нижнем Новгороде выставил кросс-вэн за 3,699 млн. Все автомобили из наличия — в топовой комплектации High-Line: светодиодная оптика, 17-дюймовые легкосплавные диски, кожаный салон и мультируль, медиасистема с 10-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, цифровая панель приборов, климат-контроль, камеры кругового обзора с парктрониками и электронный стояночный тормоз с AutoHold.

Под капотом всех версий — проверенный 1,5-литровый атмосферный двигатель с цепным приводом ГРМ, адаптированный к 92-му бензину. Его мощность — 105 л.с., работает мотор в паре с классической 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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