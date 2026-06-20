Россияне перестали избавляться от китайских авто после двух лет: что изменилось

Коган: россияне перестали быстро продавать китайские авто. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров Андрея Когана, за последнее время на российском автомобильном рынке произошел заметный сдвиг в поведении владельцев машин из КНР. Если раньше считалось, что такой автомобиль лучше сбыть с рук в первые два года эксплуатации, то сегодня эта практика уходит в прошлое.

По словам эксперта, ключевую роль в переменах сыграла макроэкономическая ситуация. Постоянный рост цен на новые транспортные средства из-за увеличения утилизационного сбора, инфляционных процессов и высоких процентов по автокредитам привел к тому, что разница в стоимости между свежей машиной из салона и подержанным экземпляром стала весьма существенной.

Даже если продать годовалый или двухлетний кроссовер по максимально высокой цене, которую готов предложить вторичный рынок, на покупку нового аналогичного авто все равно не хватит средств — потребуется серьезная дополнительная сумма.

Коган также добавил, что россияне все реже торопятся расставаться с машиной после года-двух владения еще и потому, что качество китайских автомобилей заметно повысилось, а значит, страхи перед внезапными неисправностями уже не так сильны. Дополнительным стимулом удерживать авто служат длительные гарантийные обязательства — до пяти–семи лет или 150 тысяч километров пробега. Немаловажным фактором стала и достойная ликвидность наиболее востребованных моделей: они теряют в цене не стремительнее, чем когда-то обесценивались популярные машины японских и корейских брендов.

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