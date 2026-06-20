Бюджетный микровэн продают в РФ: Honda N-VAN выгоднее даже самой доступной LADA

В России начала продаваться новая семейная Honda из Японии за 770 тыс. рублей. Alf Ribeiro / Shutterstock.com / Fotodom.

На российском рынке появилось предложение о приобретении еще одной японской модели класса кей-кар — компактного четырехместного минивэна Honda N-VAN, сообщили «Автоновости дня». Один из пензенских продавцов готов доставить такой автомобиль под индивидуальный заказ по цене 771 373 рубля.

Сумма является ориентировочной и привязана к актуальному валютному курсу на момент размещения объявления. Однако даже с этой оговоркой стоимость японской модели заметно ниже цен на отечественные автомобили. Так, самая недорогая LADA Granta в оснащении с кондиционером на сегодняшний день оценивается в 1 068 000 рублей, а вариант с двумя подушками безопасности переднего ряда обойдется минимум в 1 101 000 рублей.

Изначально Honda N-VAN проектировался как коммерческое транспортное средство, однако со временем его переориентировали на семейную аудиторию. Такой переход стал возможен благодаря продуманной организации внутреннего пространства: салон обладает низким уровнем пола в багажной зоне, а с пассажирской стороны отсутствует центральная стойка кузова, что формирует широкий дверной проём и позволяет без труда загружать длинномерные или габаритные вещи. В подобной конфигурации автомобиль фактически превращается в небольшой грузовик.

Данных о конкретной комплектации пензенского предложения не приводится. Тем не менее в Японии для этой модели предусмотрено четыре варианта исполнения — G, L, FUN и FUN Turbo. Наибольшим спросом, по информации источника, пользуется версия L, в оснащение которой входят кондиционер, многофункциональное рулевое колесо, электрические стеклоподъемники, система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, две фронтальные подушки безопасности, цифровой бортовой компьютер, автоматический климат-контроль, несколько розеток на 12 вольт, ассистент трогания на подъёме, система курсовой стабилизации VSA, а также тканевая отделка кресел.

Что касается технической начинки, то экземпляр, предлагаемый пензенским дилером, оснащается бензиновым турбированным двигателем рабочим объемом 0,7 литра, развивающим 64 лошадиные силы и 104 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с вариатором и системой полного привода. В Японии, помимо этого, доступны модификации с 53-сильным атмосферным мотором аналогичного литража и переднеприводной трансмиссией.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.