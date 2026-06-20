Знакомый кузов, новое имя: Jeland J7 выходит на рынок

Российский автобренд Jeland представил новый кроссовер J7 / Фото сайт Фоттон

Как стало известно из официального сообщения пресс-службы компании, поступившего в редакцию «Известий» 18 июня, российский автобренд Jeland анонсировал пополнение своей линейки. Вслед за седаном J6, который уже собирают на мощностях завода «АГР» в Шушарах по полному производственному циклу, вторым представителем марки станет паркетник средних размеров под индексом J7.

Для отечественных автомобилистов эта модель не является незнакомой — она давно продается в России под шильдиком Jaecoo. Технически новинка оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, который работает в связке с роботизированной коробкой передач на семь ступеней. В зависимости от типа привода мощность варьируется: переднеприводная версия выдаёт 150 лошадиных сил, тогда как полноприводная — 186 сил.

В оснащение Jeland J7 входят 18-дюймовые колесные диски, сиденья, отделанные экокожей, с вентиляцией передних кресел, а также панорамная крыша с люком. В салоне установлен крупный вертикальный тачскрин мультимедиа диагональю 13,2 дюйма, двухзонный климат-контроль, аудиосистема Sony с восемью динамиками, проекционный дисплей, выводящий информацию на лобовое стекло, система кругового обзора и беспроводное зарядное устройство для смартфона мощностью 50 Вт.

Среди прочих опций — бесключевой доступ и специальный «зимний» пакет, включающий обогрев всех кресел, рулевого колеса, лобового стекла и омывающих форсунок. Безопасность обеспечивают шесть подушек, а также набор электронных ассистентов: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, контроль мёртвых зон и помощник при движении в плотном потоке.

Детали по комплектациям и финальные цены производитель объявит позже. Для сравнения: аналогичный Jaecoo J7 на текущий момент предлагается в диапазоне от 2,85 до 3,47 миллиона рублей.

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