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Авто20 июня 2026 10:36

Магические 300 тысяч: составлен рейтинг долговечных вариаторов на кроссоверах

Виноградов перечислил вариаторы на кроссоверах, которые ходят по 300 тысяч км
Илья МАСЮК
Виноградов рассказал, какие вариаторы на кроссоверах ходят по 300 000 км. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Виноградов рассказал, какие вариаторы на кроссоверах ходят по 300 000 км. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Автомобильный обозреватель издания «За рулем» Александр Виноградов подготовил рейтинг бесступенчатых трансмиссий, которые способны без серьезных поломок преодолевать 250–300 тысяч километров пробега.

Вместе с тем специалист уточнил, что идеальных конструкций среди вариаторов практически не встречается — в отличие от классических гидромеханических «автоматов», они требуют более внимательного отношения и регулярного обслуживания.

На третьей позиции своего списка эксперт разместил агрегат Jatco 016E, который, по его словам, является одним из самых массовых на российском вторичном рынке. В частности, этот вариатор работает в паре с 150-сильным турбомотором 1.3 на Renault Arkana. Усиленная конструкция ремня с увеличенными элементами, как пояснил Виноградов, позволяет трансмиссии лучше переносить высокие нагрузки. Однако уязвимым местом остается маневр — например, попытка заехать на бордюр задним ходом с упором передних колес.

Продукты износа, по словам эксперта, накапливаются в трансмиссионной жидкости, поэтому интервал ее замены лучше сокращать до 40 тысяч километров. Для процедуры потребуется около 8 литров оригинальной жидкости NS-3, а использование NS-2, как предупреждает специалист, гарантированно приведет к разрушению агрегата. Ресурс Jatco 016E оценивается в 250–300 тыс. км. Этот вариатор ставился на Mitsubishi ASX, Eclipse Cross, Outlander, Nissan Qashqai, X-Trail, а также на Renault Arkana, обновленный Kaptur и Duster второго поколения с двигателем 1,3Т. В наши дни под индексом CVT18 его можно встретить на Lada Vesta и Iskra.

Серебряным призером рейтинга стал вариатор Toyota K114F. Как отмечает Виноградов, он тоже чувствителен к состоянию рабочей жидкости — менять масло рекомендуется каждые 60 тысяч километров, расходуя около 7 литров. Загрязненная смазка, по его наблюдениям, негативно влияет на соленоиды гидроблока, а в запущенных случаях может спровоцировать проворачивание втулки масляного насоса. Также важно следить за состоянием теплообменника, поскольку агрегат не любит перегрева. Длительные пробуксовки экспертом не приветствуются, как и серьезный офф-роуд. При бережной эксплуатации этот вариатор также проходит до 250–300 тыс. км. Помимо Toyota RAV4, он устанавливался на C-HR и Noah.

Лидером тройки Виноградов назвал Subaru Lineatronic II (TR580). Наиболее удачные образцы этой трансмиссии, по его данным, выпускались в 2017–2018 годах. Ее важное преимущество — устойчивость к кратковременным пробуксовкам. Однако перегрев агрегату противопоказан, поэтому необходимо поддерживать чистоту теплообменника. Буксировка с такой коробкой, по мнению эксперта, недопустима. Своевременная замена масла каждые 60 тыс. км (6–7 литров при частичной замене и 12 — при полной) обеспечивает ресурс свыше 300 тысяч километров. Загрязненная жидкость быстро выводит из строя соленоиды и подшипник ведущего вала, а при игнорировании проблемы страдают конусы, предупреждает специалист. Эта трансмиссия встречается на Subaru Forester (V и VI поколений), Outback (нынешнем и предыдущем), а также на Subaru XV обеих генераций.

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