Магические 300 тысяч: составлен рейтинг долговечных вариаторов на кроссоверах

Виноградов рассказал, какие вариаторы на кроссоверах ходят по 300 000 км. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Автомобильный обозреватель издания «За рулем» Александр Виноградов подготовил рейтинг бесступенчатых трансмиссий, которые способны без серьезных поломок преодолевать 250–300 тысяч километров пробега.

Вместе с тем специалист уточнил, что идеальных конструкций среди вариаторов практически не встречается — в отличие от классических гидромеханических «автоматов», они требуют более внимательного отношения и регулярного обслуживания.

На третьей позиции своего списка эксперт разместил агрегат Jatco 016E, который, по его словам, является одним из самых массовых на российском вторичном рынке. В частности, этот вариатор работает в паре с 150-сильным турбомотором 1.3 на Renault Arkana. Усиленная конструкция ремня с увеличенными элементами, как пояснил Виноградов, позволяет трансмиссии лучше переносить высокие нагрузки. Однако уязвимым местом остается маневр — например, попытка заехать на бордюр задним ходом с упором передних колес.

Продукты износа, по словам эксперта, накапливаются в трансмиссионной жидкости, поэтому интервал ее замены лучше сокращать до 40 тысяч километров. Для процедуры потребуется около 8 литров оригинальной жидкости NS-3, а использование NS-2, как предупреждает специалист, гарантированно приведет к разрушению агрегата. Ресурс Jatco 016E оценивается в 250–300 тыс. км. Этот вариатор ставился на Mitsubishi ASX, Eclipse Cross, Outlander, Nissan Qashqai, X-Trail, а также на Renault Arkana, обновленный Kaptur и Duster второго поколения с двигателем 1,3Т. В наши дни под индексом CVT18 его можно встретить на Lada Vesta и Iskra.

Серебряным призером рейтинга стал вариатор Toyota K114F. Как отмечает Виноградов, он тоже чувствителен к состоянию рабочей жидкости — менять масло рекомендуется каждые 60 тысяч километров, расходуя около 7 литров. Загрязненная смазка, по его наблюдениям, негативно влияет на соленоиды гидроблока, а в запущенных случаях может спровоцировать проворачивание втулки масляного насоса. Также важно следить за состоянием теплообменника, поскольку агрегат не любит перегрева. Длительные пробуксовки экспертом не приветствуются, как и серьезный офф-роуд. При бережной эксплуатации этот вариатор также проходит до 250–300 тыс. км. Помимо Toyota RAV4, он устанавливался на C-HR и Noah.

Лидером тройки Виноградов назвал Subaru Lineatronic II (TR580). Наиболее удачные образцы этой трансмиссии, по его данным, выпускались в 2017–2018 годах. Ее важное преимущество — устойчивость к кратковременным пробуксовкам. Однако перегрев агрегату противопоказан, поэтому необходимо поддерживать чистоту теплообменника. Буксировка с такой коробкой, по мнению эксперта, недопустима. Своевременная замена масла каждые 60 тыс. км (6–7 литров при частичной замене и 12 — при полной) обеспечивает ресурс свыше 300 тысяч километров. Загрязненная жидкость быстро выводит из строя соленоиды и подшипник ведущего вала, а при игнорировании проблемы страдают конусы, предупреждает специалист. Эта трансмиссия встречается на Subaru Forester (V и VI поколений), Outback (нынешнем и предыдущем), а также на Subaru XV обеих генераций.

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