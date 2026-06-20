«Волшебная» кнопка: в Европе появился интересный японский электрокар

В Европе появился Honda Super-N за 1,9 млн рублей с кнопкой ускорения. Alf Ribeiro / Shutterstock.com / Fotodom.

На европейском рынке стартовали продажи нового компактного электрокара Honda Super-N, цена которого начинается от 18 995 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 1,85 миллиона рублей, сообщает Carcoops.

Это делает модель не только самым недорогим электрическим автомобилем бренда в Европе, но и одним из бюджетных предложений среди электромобилей в Великобритании.

Новинка представляет собой небольшой хэтчбек, созданный на базе кей-каровской платформы Super-One, при этом дизайнеры вдохновлялись знаменитым «заряженным» хэтчбеком City Turbo II, выпускавшимся в 1980-х годах. По цене Super-N оказывается дешевле Renault Twingo E-Tech (около 1,95 млн рублей) и лишь на 33,6 тысячи рублей дороже базовой версии BYD Dolphin Surf.

Габариты модели скромны: длина — 3599 мм, ширина — 1573 мм. Тем не менее производитель обещает достаточно просторный салон для четырех взрослых седоков благодаря запатентованной «волшебной» компоновке внутреннего пространства. Здесь применена складная конструкция заднего ряда сидений, которая когда-то сделала Honda Jazz куда более удобной в сравнении с Ford Fiesta.

В стандартном режиме электромотор e-Axle выдает 63 лошадиные силы, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 14,5 секунды. Однако при нажатии специальной кнопки BOOST мощность кратковременно возрастает до 94 сил, а динамика разгона улучшается до 10 секунд — экономия времени составляет более четырех секунд.

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