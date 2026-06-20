Эксперт раскрыл, грозит ли Volkswagen крах на фоне критического положения

Климов: Полного краха Volkswagen ждать не стоит. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

В Volkswagen сложилась крайне напряженная обстановка. В ходе анонимного опроса среди девяти членов правления шестеро заявили, что само существование компании находится под реальной угрозой, а остальные трое охарактеризовали ситуацию как «критически сложную». В этих условиях руководство обсуждает программу жесткой экономии — сокращение расходов по всем брендам на 20% до конца 2028 года, а также не исключает возможности закрытия производственных площадок.

Мнение о перспективах концерна в беседе с «Российской газетой» высказал Ярослав Климов, ассистент кафедры гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ. Эксперт пояснил, что тревожные заявления топ-менеджмента отражают не временные колебания, а системный кризис, накопившийся за последние годы. Среди ключевых проблем он назвал технологическое отставание в электрификации, высокую себестоимость производства из-за дорогой рабочей силы в Германии, слабый потребительский спрос на «электрички» внутри Европы и усиление позиций китайских автопроизводителей.

По словам аналитика, Volkswagen запоздал с переходом на аккумуляторные модели по сравнению с Tesla и тем более с брендами из КНР. Попытки догнать конкурентов обходятся слишком дорого и пока не приносят ожидаемого результата: модели на платформе MEB, как отметил Климов, не могут похвастаться убедительным сочетанием цены, качества и технологической начинки. Одновременно концерн несёт огромные издержки из-за сложной организационной структуры и дорогостоящего персонала.

В итоге, как подчеркнул специалист, компания сдает позиции сразу на двух важнейших рынках — европейском и китайском. Финансовые отчёты лишь подтверждают серьезность положения: падение прибыли, сокращение продаж в Китае, необходимость гигантских вложений в разработку новых платформ. Руководство, по сути, признает, что прежняя стратегия исчерпала себя и требует кардинальной перезагрузки.

Что касается ближайшего будущего, то прогнозы Климова выглядят сдержанно-осторожными. С одной стороны, у Volkswagen остаются мощные бренды, богатый инженерный опыт, технологический задел и крупные финансовые ресурсы. С другой — для восстановления конкурентоспособности нужна очень быстрая и жесткая трансформация, а способность европейского гиганта к такой динамике пока под вопросом. Если в течение 2–3 лет не удастся существенно снизить издержки и предложить рынку убедительные электрические модели в массовом сегменте, то компания продолжит терять долю, особенно в Китае и Европе.

В наиболее вероятном сценарии, по мнению эксперта, Volkswagen пройдет через болезненную реструктуризацию: сокращение расходов, пересмотр модельной линейки, возможную продажу или свертывание части активов. Полного банкротства ожидать не стоит — концерн слишком крупный и системно значимый. Однако возврат на прежние лидирующие позиции в глобальном автопроме, резюмировал Климов, без очень серьезных и, вероятно, болезненных изменений выглядит маловероятным.

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