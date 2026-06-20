Эксперт предупредил, чем грозят короткие поездки и агрессивная езда зимой

Кадаков объяснил разницу коротких летних и зимних поездок для мотора. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom.

Как рассказал в беседе с RT главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, в летний период непродолжительные выезды практически не наносят вреда автомобилю, если моторное масло подобрано правильно.

Единственный элемент, который испытывает нагрузку, — это аккумулятор: он тратит энергию на запуск двигателя, но за время короткой поездки просто не успевает восстановить заряд.

С приходом холодов ситуация кардинально меняется, отметил специалист. На морозе генератор не может эффективно пополнять емкость батареи до тех пор, пока она не прогреется. Поэтому водители с не новым аккумулятором, регулярно совершающие короткие рейсы зимой, нередко попадают в неприятную ситуацию, когда в самый ответственный момент заряд внезапно оказывается недостаточным.

Кроме того, страдает и силовой агрегат — он вынужден длительное время работать в непрогретом состоянии. Особенно опасным Кадаков назвал резкий стиль вождения с самого старта, назвав такое поведение попросту неразумным. Он подчеркнул, что в морозные дни первые несколько километров лучше преодолевать в щадящем режиме, избегая повышенных нагрузок на мотор.

Не прогретый до рабочей температуры двигатель работает на обогащенной горючей смеси, что способствует образованию высокотемпературных отложений. В обычных условиях они выжигаются штатными процессами, но при постоянных коротких поездках этого не происходит. Впрочем, эксперт успокоил: если такие выезды случаются лишь изредка, серьезных последствий для мотора не будет.

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