Что случилось с ценами на авто в РФ за первые две недели июня: все подробности

Что происходит с ценами в июне. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

В первой половине июня 2026 года (с 1 по 15 число) официальные рекомендованные розничные цены без учета специальных предложений пересмотрели сразу четыре автобренда, работающих на российском рынке. Коррекции коснулись как бюджетных марок, так и представителей премиального сегмента, сообщает «Автостат».

Китайский люксовый бренд Hongqi продемонстрировал разнонаправленную ценовую политику. Седан H6 потерял в цене от 161 до 231 тысячи рублей, что соответствует снижению на 3,5–5,3%. В то же время седан H9 прибавил 10 тысяч рублей. Кроссоверы HS3 и HS5 также подорожали: первый — на 20–60 тысяч, второй — на 29–99 тысяч рублей.

Кроссовер Jetour Dashing подешевел на 50 тысяч рублей (минус 1,3–1,8%). Легкий коммерческий автомобиль Avior V90 также стал доступнее — его стоимость уменьшилась на 310 тысяч рублей (снижение на 6,1–6,2%). А вот российский «Москвич 3» в версии «Стандарт» с телематикой, двигателем мощностью 136 л.с. и механической коробкой передач, напротив, прибавил 15 тысяч рублей (рост на 0,7%).

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