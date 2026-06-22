На складах и под заказ: новый Santa Fe штурмует российский рынок

В РФ массово начали продаваться новые Hyundai Santa Fe по цене от 4 млн рублей. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom.

«Автоновости дня» проанализировали предложения на онлайн-площадках и установили, что на российском рынке стартовали продажи кроссовера Hyundai Santa Fe в кузове пятого поколения.

В настоящий момент дилеры готовы предложить несколько сотен таких машин — часть из них уже находится на складах, остальные поставляются под заказ. Стартовая цена на автомобиль установлена на отметке от 4 000 000 рублей.

Китайский паркетник Geely Monjaro, реализуемый в РФ также под локальным брендом Volga, оценивается производителем минимум в 4 599 990 рублей. За Haval H5 в максимальной комплектации дилеры просят 4 349 000 рублей. Модель Jaecoo J8 доступна по цене от 4 289 000 рублей, а за семиместный Jetour X90+ (выпуска 2025 или 2026 года) придется выложить не менее 4 199 000 рублей.

Дебют Hyundai Santa Fe нового поколения состоялся летом 2023 года. Как отмечают обозреватели, это обновление стало самым смелым в плане экстерьера за всю историю линейки. Вместо плавных обводов классического семейного SUV инженеры предложили более брутальный и рубленый кузов с внедорожными нотками. Кроме того, габариты модели увеличились, что сделало ее визуально ближе к старшему собрату Palisade.

Во Владивостоке машины предлагают привезти под индивидуальный заказ по минимальной стоимости в 4 000 000 рублей. Речь идет об экземплярах корейской сборки, оснащенных 1,6-литровым бензиновым турбоагрегатом из серии Smartstream, развивающим 180 лошадиных сил, а также встроенным в 6-диапазонную автоматическую трансмиссию электромотором мощностью около 65 «лошадей». Совокупная отдача силовой установки составляет 235 л. с. В Омске за аналогичную версию просят уже минимум 4 390 000 рублей.

Чуть более дорогой вариант, стоимостью 4 490 000 рублей, обнаружен в Туле. Там дилеры предлагают услугу «под ключ» с доставкой до покупателя. Данный автомобиль произведен в Китае и укомплектован 2,0-литровым турбодвигателем GDI мощностью 247 сил, классическим 6-ступенчатым автоматом и системой полного привода. Во Владивостоке такой же кроссовер можно заказать за 4 500 000 рублей. В Москве цена вырастает до 4 750 000 рублей, а в Омске, Иркутске и Уфе автомобиль обойдется еще на 200 тысяч дороже.

В Оренбурге представлен 247-сильный Santa Fe, доступный к немедленной покупке из наличия за 4 950 000 рублей. Немного выше установлены ценники в Москве, Самаре, Екатеринбурге, Тольятти, Краснодаре, Стерлитамаке и Казани — там стоимость варьируется около 5 400 000 рублей.

Помимо этого, на рынке присутствуют экземпляры, ввезенные из Казахстана. Они оснащаются 2,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем (194 л. с.), 8-ступенчатым автоматом и полноприводной трансмиссией. В Казани такой автомобиль продается за 5 490 000 рублей, в Перми — за 5 950 000 рублей, а в Уфе и Самаре ценник достигает 5 990 000 рублей.

Также новые Santa Fe предлагаются дилерами в Ярославле, Пензе, Воронеже, Северной столице, Ростове-на-Дону, Рязани, Калуге, Иркутске, Нягани, Набережных Челнах и десятках других населенных пунктов страны. Общее количество доступных для заказа машин превышает две сотни, причем подавляющее большинство из них имеют полный привод.

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