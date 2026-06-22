Xiaomi YU7 GT установил исторический рекорд на трассе «Нюрбургринг»: подробности

Xiaomi YU7 GT поставил первый рекорд Нюрбургринга для машин без водителя. Robert Way / Shutterstock.com / Fotodom.

Китайский автопроизводитель Xiaomi добился исторического достижения: его электрический кроссовер YU7 GT впервые в мире преодолел легендарную северную петлю трассы «Нюрбургринг» («Нордшляйфе») в полностью беспилотном режиме. Как сообщила пресс-служба компании, информация об этом появилась в материале издания CarNewsChina.

В ходе испытаний автомобиль без водителя показал время 10 минут 29,483 секунды. Для сравнения, когда за рулем находился профессиональный пилот, тот же кроссовер пролетел кольцо за 7 минут 22,755 секунды — разрыв между двумя заездами составил 3 минуты 7 секунд в пользу человека.

Модель YU7 GT является специальной модификацией электрического паркетника, суммарная отдача силовой установки которой достигает 1003 лошадиных сил. Динамика разгона с места до сотни у этого электрокара занимает всего 2,92 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 300 км/ч. Запас хода на полном заряде батареи производитель оценивает в 705 километров. Кроме того, инженеры добились того, что всего за четверть часа подзарядки аккумулятор пополняется на объем, достаточный для преодоления 570 км пути.

На внутреннем рынке КНР базовая версия автомобиля стартует с отметки 389 900 юаней (что эквивалентно примерно 4,21 миллиона рублей по курсу на 22 июня 2026 года). За топовое исполнение дилеры просят 429 900 юаней (около 4,65 миллиона рублей).

Продажи стандартного варианта Xiaomi YU7 стартовали в августе 2025 года, и уже к февралю следующего года эта модель выбилась в лидеры национального авторынка Китая. Особенный ажиотаж сопровождал премьеру: как уточняется в отчетах, за первые 180 секунд после открытия заказов было оформлено 200 тысяч предварительных заявок, что стало отраслевым рекордом.

В России данный кроссовер стал доступен покупателям с осени 2025-го. Изучив актуальные объявления в дилерских сетях, можно сделать вывод, что сейчас минимальная цена на эту модель в РФ составляет 7,5 миллиона рублей.

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