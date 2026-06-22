Производство свернули, а продажи живут: откуда россияне берут кроссоверы Xcite

Автомобиль XCITE в шоуруме автосалона в Москве, 2024 г. Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Несмотря на то что производство кроссоверов Xcite на северной площадке в Санкт-Петербурге было свернуто еще в начале прошлого года, реализация этих автомобилей в Российской Федерации продолжается.

Аналитическое агентство «Автостат Инфо» поделилось с порталом «Китайские автомобили» статистикой, согласно которой в мае 2026-го отечественные автовладельцы поставили на учет 118 машин данной марки.

Как уточнили эксперты, в этом количестве доминирует флагманская модель X-Cross 8 — на ее долю пришлось ровно 100 зарегистрированных экземпляров. Остальные 18 единиц приходятся на более компактный вариант X-Cross 7. Суммарно же за первые пять месяцев текущего года в базе ГИБДД появились записи о 864 таких кроссоверах, из которых 748 относятся к восьмой серии, а 116 — к седьмой.

Сборка этой техники на бывших цехах завода Nissan в Северной столице была прекращена еще в январе 2025-го. Текущая активность на рынке объясняется исключительно реализацией складских остатков, накопленных дилерами. К тому же, по информации источников, в предложениях появляются и шоу-румные экземпляры, ранее использовавшиеся для тестовых выездов, — такие машины продаются уже как подержанные.

По сути, эти автомобили представляют собой ребрендинг хорошо знакомых китайских моделей Chery Tiggo 7 и Tiggo 8. Более доступная версия появилась в салонах весной 2024 года, а ее крупногабаритный собрат — осенью того же года.

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