Раскрыта цена кроссовера Jeland J7: отечественный автопром предлагает две комплектации

Кроссовер Jeland J7. Фото: Jeland

Официальные представители отечественной марки Jeland раскрыли ценовые параметры и набор оснащения для своей второй по счету модели — среднеразмерного паркетника под индексом J7. В пресс-службе бренда уточнили ТАСС, что начальная стоимость новинки на российском рынке установлена на уровне от 2 849 000 рублей.

Как пояснили в компании, покупателям предложат две варианта исполнения: базовая версия «Комфорт» и более насыщенная «Престиж». При этом топ-комплектация, в свою очередь, будет делиться на два подвида в зависимости от типа привода — переднеприводный и полноприводный.

Вне зависимости от выбранной модификации под капотом у J7 будет установлен 1,6-литровый турбомотор, работающий в связке с 7-диапазонной роботизированной коробкой передач. Отдача двигателя варьируется в зависимости от схемы трансмиссии: на версиях с приводом на переднюю ось она составляет 150 лошадиных сил, а на полноприводных экземплярах мощность возрастает до 186 л. с.

Налаживать серийный выпуск данной модели планируется на производственном комплексе полного цикла, расположенном в петербургском районе Шушары.

Бренд Jeland был основан при сотрудничестве холдинга «АГР» и компании Defetoo. Первенцем марки стал кроссовер J6, который появился у дилеров в июне текущего года.

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