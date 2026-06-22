Праздники кончились - спрос вернулся: российский авторынок снова ожил

Целиков: На минувшей неделе авторынок восстановился после праздников. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Аналитик Сергей Целиков поделился в своих аккаунтах в соцсетях свежими данными о динамике российского автомобильного рынка.

По его информации, по итогам 25-й календарной недели (с 15 по 21 июня) дилеры реализовали чуть более 28 тысяч новых пассажирских машин. Этот показатель на 27% превышает результат предыдущей недели, которая, как пояснил эксперт, оказалась провальной из-за затяжных майских и других праздничных дней.

Впрочем, в своем сообщении Целиков предостерег от поспешных оптимистичных выводов. Он отметил, что столь значительный прирост не свидетельствует о кардинальном переломе тренда, а является лишь отыгрыванием позиций после просевшей недели 8–14 июня. Тогда многие потенциальные покупатели и сотрудники салонов были выключены из привычного рабочего графика. После завершения выходных посещаемость шоу-румов нормализовалась, и накопившиеся за праздники отложенные сделки начали активно закрываться.

Схожие процессы наблюдаются и в секторе коммерческого транспорта. Как уточнил аналитик, реализация легких грузовиков за рассматриваемый отрезок времени подскочила почти на четверть, достигнув отметки в 1278 единиц. Однако при сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года сегмент LCV пока демонстрирует отрицательную динамику — падение составляет 13%, что, по мнению Целикова, указывает на сохраняющуюся настороженность бизнеса.

В тяжелом грузовом сегменте также зафиксирован положительный недельный тренд: за семь дней было продано 913 машин, что на 31,6% больше, чем на позапрошлой неделе. Но и здесь годовая сравнительная статистика выглядит скромнее — результат оказался на 1,5% хуже, чем за ту же неделю 2025-го.

Целиков сделал вывод, что текущий месяц демонстрирует большую стабильность, чем можно было предположить сразу после праздничного спада. Если набранный темп сохранится до конца июня, то суммарный объём продаж новых легковых автомобилей по итогам месяца вполне может выйти на уровень мая и составить порядка 110 тысяч экземпляров.

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