Вернутся ли глобальные бренды в Россию: некоторые крупные игроки уже проявляют интерес

Франк оценила возможное возвращение в РФ глобальных автобрендов. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

Глава компании Frank Auto, Ирина Франк в беседе с изданием «Автовзгляд» поделилась своим видением перспектив реинтеграции зарубежных автоконцернов на российский рынок. По ее словам, предпосылки для возобновления работы этих производителей в РФ действительно существуют.

В качестве одного из аргументов эксперт указала на то, что уже в начале 2025 года в стране стартовали продажи автомобилей южнокорейского бренда KGM (ранее известного как SsangYong). Более того, весной этого года представители марки Kia провели закрытую встречу с бывшими дилерами, в ходе которой анонсировали планы по выводу на рынок сразу шести моделей — Picanto, K4, K8, Seltos, Sportage и Sorento. Как сообщили тогда участники переговоров, предварительный ценовой диапазон должен был составить от полутора миллионов рублей за Picanto до почти семи миллионов за Sorento.

Ирина Франк также обратила внимание на активность крупных игроков в области регистрации прав на интеллектуальную собственность. Она отметила, что с начала текущего года такие гиганты, как Toyota, BMW и Hyundai, значительно участили подачу заявок в Роспатент. Хотя подобные действия, по ее мнению, не являются прямым доказательством скорого возвращения, они свидетельствуют о стремлении компаний сохранить за собой юридические возможности для работы в нашей стране на перспективу.

Ключевыми факторами, влияющими на решения автопроизводителей, эксперт назвала политические и рыночные условия, причем, как она подчеркнула, именно экономическая целесообразность сегодня играет первостепенную роль. При этом офисы Hyundai и Kia продолжают функционировать в России, пусть и в усеченном формате, занимаясь сервисным обслуживанием и обеспечением запасов запасных частей.

Главным барьером для возвращения международных брендов, по убеждению Франк, служат угрозы вторичных санкций со стороны Запада. Она пояснила, что для подавляющего большинства крупных корпораций, включая корейских производителей, бизнес-активы в США и Европе значительно перевешивают потенциальный доход от работы в России. В качестве иллюстрации этих рисков эксперт привела ситуацию с Hyundai, который уже лишился права на обратный выкуп собственного завода под Петербургом из-за фактической невозможности вести здесь деятельность.

Ирина Франк полагает, что в текущих условиях полноценное производственное возвращение маловероятно — речь может идти только об экспортных поставках. Она оценила потенциальный годовой объем для японских марок на уровне 10–15 тысяч машин, преимущественно в дорогом премиальном сегменте, и охарактеризовала позицию Toyota и Lexus как выжидательную: они внимательно следят за развитием ситуации на рынке.

Что касается европейского автопрома, то здесь прогноз главы Frank Auto наименее оптимистичен. Она констатировала, что дилерские сети этих марок фактически разрушены, сервисная инфраструктура пришла в упадок, а инвестировать в ее восстановление в условиях неопределенности и жесткого политического давления в Евросоюзе никто не готов. Наиболее реальным сроком для начала возвращения ушедших концернов Ирина Франк назвала 2027 год, оговорившись, что это возможно только при условии прогресса в мирных переговорах.

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