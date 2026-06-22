Производитель аккумуляторов CATL почти догнал по прибыли Toyota: все детали

Китайский производитель аккумуляторов CATL почти догнал по прибыли Toyota. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Китайский производитель тяговых батарей CATL, являющийся основным поставщиком элементов питания для мирового электромобильного парка, отчитался о финансовых результатах за первый квартал 2026 года, сообщает "Российская газета". Согласно опубликованным данным, чистая прибыль компании достигла отметки примерно в 3 миллиарда долларов США.

Как отмечают аналитики, этот показатель оказался выше совокупного дохода, полученного за тот же период семью крупнейшими автомобилестроителями КНР. Примечательно, что ни один из этих автогигантов в отдельности не смог заработать даже четверти от квартальной прибыли CATL. Доля самого производителя на внутреннем рынке аккумуляторных систем для электрокаров также остается доминирующей — по итогам первых трёх месяцев года она превысила 50%, продемонстрировав прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот успех был достигнут несмотря на замедление темпов роста отрасли, вызванное поэтапным сокращением государственных субсидий.

Более того, финансовые показатели CATL вплотную приблизились к результатам крупнейшего мирового автоконцерна Toyota, который ежегодно реализует около 10 миллионов машин. Операционная прибыль японского гиганта по итогам прошлого года составила приблизительно 3,8 миллиарда долларов, что позволило ему лишь с минимальным перевесом опередить китайского производителя батарей. Снижению продаж Toyota, как поясняют эксперты, способствовали как введение пошлин со стороны Соединенных Штатов, так и усиливающееся давление со стороны китайских конкурентов.

В ответ на вызовы рынка японский автопроизводитель активно инвестирует в собственное аккумуляторное производство. Одним из флагманских проектов в этом направлении является предприятие Toyota Battery Manufacturing North Carolina (TBMNC) в США, которое уже в 2025 году начало отгрузку батарей для гибридных и полностью электрических моделей, предназначенных для североамериканского рынка. Кроме того, Toyota реализует аналогичные проекты в Японии и Китае, включая завод в Шанхае, ориентированный на выпуск батарей для бренда Lexus и местных нужд.

Тем не менее, по общему объему выпуска аккумуляторных систем специализированные игроки, такие как CATL и BYD, продолжают удерживать мировое лидерство, что справедливо и в отношении производственных мощностей.

По данным аналитического агентства SNE Research, в первом квартале 2025 года доля CATL на глобальном рынке батарей для электромобилей (включая HEV, PHEV и BEV) составила около 38,3%. Для сравнения: ее ближайший конкурент, китайская компания BYD, в тот же период контролировала примерно 16,7% рынка.

Продукция CATL широко востребована как китайскими автопроизводителями (Zeekr, Li Auto, NIO), так и западными брендами. В числе клиентов компании — Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis и многие другие известные марки.

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