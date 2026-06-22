Российский автопром идет вперед: рост продаж вырос на 31% за полгода

«Газпромбанк автолизинг» заявил о росте продаж российских машин. fortton / Shutterstock.com / Fotodom.

Аналитики «Газпромбанк автолизинга» подготовили исследование, посвященное динамике реализации новых легковых автомобилей отечественных брендов на российском рынке. Согласно материалам, имеющимся в распоряжении ТАСС, за первые пять месяцев текущего года было продано 199 тысяч таких машин, что на 31% превышает показатель за аналогичный период 2025 года — прирост в абсолютных цифрах составил 47 тысяч единиц.

Если рассматривать отдельно майский результат, то объем продаж российских моделей достиг 44,8 тысячи экземпляров, продемонстрировав рост в 48% по сравнению с маем прошлого года. Доля отечественных марок на общерыночном поле в этом месяце поднялась до 41%, что на 8 процентных пунктов выше, чем годом ранее.

В пятерку лидеров среди российских брендов по итогам мая вошли: Lada с показателем 28,4 тысячи автомобилей, Tenet — 11,5 тысячи, Solaris — 2 тысячи, «Москвич» — 1 тысяча и Evolute — 557 единиц. Далее в рейтинге расположились Jeland (546 шт.), УАЗ (347 шт.), UMO (233 шт.), Xcite (118 шт.). Замыкает десятку «Аврора» (нижегородские микроавтобусы) с результатом в 63 реализованные машины.

Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинга» Александр Корнев поделился прогнозом относительно дальнейшего развития ситуации. По его оценкам, положительная динамика в сегменте отечественных автомобилей сохранится. Он выразил ожидание, что по итогам июня объем продаж в этой нише может увеличиться до 50 тысяч сделок, а доля российских марок возрастет еще на 1–2 процентных пункта относительно майского уровня.

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