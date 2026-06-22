Китайцы обхитрили Европу с гибридными машинами: Брюссель готовит ответный удар

Handelsblatt: китайские автокомпании обошли пошлины Евросоюза за счет гибридов. Tada Images / Shutterstock.com / Fotodom.

Евросоюз намерен расширить перечень защитных торговых мер против Китая. На этот раз объектом новых компенсационных пошлин станут подключаемые гибридные автомобили (PHEV), информирует немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на представителей европейских регуляторных органов и инсайдеров из автомобильной отрасли. Ожидается, что официальное объявление о введении тарифов последует в самое ближайшее время.

Причиной ужесточения политики, по данным источников, послужил обходной маневр, к которому прибегли китайские автопроизводители после введения прошлогодних пошлин на электрокары.

Чтобы сохранить присутствие на европейском рынке, они переориентировали экспортные потоки на гибридные модели с зарядкой от сети, которые не подпадали под действие старых ограничений. Результат не заставил себя ждать: в 2026 году регистрации гибридов BYD в Европе показали кратный рост по сравнению с поставками чистых электромобилей того же бренда. Аналогичная картина наблюдается и у Chery, которая отправила в регион десятки тысяч PHEV-моделей, тогда как экспорт ее «беспроводных» машин остаётся на скромном уровне.

Для европейских автоконцернов такое развитие событий стало неприятным сюрпризом. Успокоение, пришедшее после введения пошлин на китайские электромобили, оказалось недолгим: европейцы рассчитывали укрепить свои позиции, но китайские конкуренты оперативно перебросили усилия на гибридную нишу. Теперь производители ЕС вновь обращаются к Брюсселю с просьбой о дополнительных защитных мерах.

Конкретные параметры новых пошлин пока держатся в секрете, однако общая цель, по сведениям Handelsblatt, очевидна — перекрыть лазейку, через которую китайские гибриды активно проникают на европейский рынок.

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