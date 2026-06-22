Коробка-обман с ненужными передачами: владельцы Ram ProMaster подали иск против Stellantis

В США подан иск против Ram из-за ненужных передач в коробке. chorche de prigo / Shutterstock.com / Fotodom.

В Соединенных Штатах инициирован коллективный судебный иск против концерна Stellantis, сообщает Jalopnik. Истцами выступили американские владельцы коммерческих фургонов Ram ProMaster, которые обвиняют производителя в несоответствии заявленных характеристик реальной эксплуатации автомобилей.

В основе претензий лежит работа 9-ступенчатой автоматической трансмиссии, которая, как утверждают истцы, на практике функционирует лишь как 7-ступенчатая. По их словам, две высшие передачи — восьмая и девятая — фактически недоступны в обычных дорожных условиях. Примечательно, что под именем Ram ProMaster на североамериканском рынке реализуются фургоны Fiat Ducato, также принадлежащие холдингу Stellantis.

Заявителями по делу выступают Виктор Гонсалес и Стюарт Глик, представляющие интересы владельцев автомобилей 2022 и 2023 годов выпуска. Формально на этих машинах установлена новая 9-диапазонная коробка передач, пришедшая на смену устаревшей 6-ступенчатой версии. Сам факт наличия всех девяти ступеней в конструкции трансмиссии истцы не оспаривают.

Суть конфликта заключается в том, что, по мнению владельцев, фургон из-за своих внушительных размеров и недостаточной динамики просто не в состоянии выйти на передачи выше седьмой. Таким образом, потребители оплатили высокотехнологичный агрегат, а по факту пользуются только семью ступенями.

Ранее в рекламных материалах Stellantis утверждалось, что дополнительные высшие передачи позволят снизить обороты двигателя на трассах и улучшить топливную экономичность. С математической точки зрения это верно, однако, как указывают истцы, эти преимущества достигаются только при условии реального включения данных передач. Они настаивают на том, что компания либо знала о существующей проблеме, либо должна была о ней знать, но проигнорировала ее и продолжила активный маркетинг модели. Все ProMaster, продаваемые в США, независимо от версии, комплектуются одним и тем же 3,6-литровым бензиновым двигателем V6 Pentastar мощностью 280 лошадиных сил.

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